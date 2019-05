The Sims-fan? Nå kan du få spillet helt gratis

Mange av oss har vokst opp med The Sims, enten det var med versjon én, to eller tre - eller for de yngste eller mest ihuga spillerne, også nummer fire i rekken.

Akkurat nå kan du faktisk laste ned spillet gratis, så lenge du logger inn på deres Origin-tjeneste. Det skriver Tek.no.

Det er vel og merke basisutgaven det er snakk om, og ikke med noen blant den uendelige rekken av utvidelsespakker som har kommet gjennom årenes løp. Merk at du må være kjapp på labben - du kan kun laste ned spillet gratis frem til klokken 10.00 tirsdag 28. mai.

Som Tek.no påpeker, fikk generasjon fire av The Sims en relativ lunken mottagelse, og har i dag en gjennomsnittsscore fra kritikere på 70 av 100 poeng. Hos Metacritic er gjennomsnittsscoren derimot kun på 4 av 10.

Dette skal derimot ha endret seg med tiden, og siste utvidelsespakke kom forøvrig nå sist i februar - så Sims-universet lever uten tvil videre.