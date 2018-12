Dette var de mest populære podkastene i Norge i 2018

Nok et år har (nesten) gått, og det kan virke som at podkaster stadig blir mer populære. Under finner du de som ble mest lastet ned på Itunes i 2018.

De 20 mest nedlastede podkastene i Norge (2018):

1. Ekko

2. Radioresepsjonen

3. Tusvik & Tønne

4. Misjonen med Antonsen og Golden

5. Harm og Hegseth

6. Lørdagsrådet

7. Konspirasjonspodden

8. Synnøve og Vanessa

9. P3morgen

10. Ida med hjertet i hånden

11. Dagsnytt 18

12. The Joe Rogan Experience

13. Aftenpodden

14. The Daily

15. Heia Fotball

16. Hos Peder

17. Politisk kvarter

18. Truecrimepodden

19. Krisemøte

20. Foppall med Bernt Hulsker