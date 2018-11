Planlegger «Star Wars»-serie – for TV-skjermen

Filmen «Rogue One» kom i 2016 og er en frittstående del av «Star Wars»-universet. Den inngår i serien «Star Wars: Anthology-series» – der også filmen om Han Solo, som hadde premiere i år, regnes med.

TV-serien har så langt ingen tittel, men det skal handle om rollefiguren Cassian Andor og de tidlige årene av rebellbevegelsen – som er en viktig del av historien i «Rouge One».

Diego Luna kommer til å spille rollen som Andor, noe han også gjorde i filmen.

– Å få komme tilbake til «Star Wars»-universet er spesielt for meg. Jeg har så mange minner fra den fantastiske jobben vi gjorde, og alle båndene jeg knyttet under innspillingen av filmen. Vi har et stort eventyr foran oss, sier Luna til Starwars.com.

Serien kommer til å bli å se på den nye strømmetjenesten Disney + som lanseres neste år, melder TT.