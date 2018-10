Mer «Mayans» i vente

«Sons of Anarchy»-spinoffserien hadde premiere i september, og ble årets mest sette kabelfjernsynspremiere blant seere under 50 år, skriver The Wrap.

– «Mayans M.C.» gjør det utrolig bra, og første sesong ble et gjennombrudd, sier Nick Grad, som er programsjef for FX-kanalen og det produksjonsselskap.

Bak står serieskaperne Kurt Sutter og Elgin James. Førstnevnte fastslår:

– «Mayans M.C.-mytologien er født av «Sons of Anarchy», men alle som har tatt seg tid til å se den, vet at serien er blitt sin egen, mytiske skapning.

Den nye sesongen blir å se i 2019. I Norge er «Mayans M.C.» tilgjengelig på HBO Nordic.