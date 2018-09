Tre trøndere videre i Idol

Auditionfasen er over, og fredag kveld ble andre dag av Idol-bootcampen sendt på tv.

Hele ti trøndere var i aksjon, i tillegg til to andre som er bosatt i Trondheim.

Tre trøndere og to innflyttere

Deltakerne ble delt inn i trioer som skulle synge sammen, der dommerne spesielt så på hvordan de klarte å samarbeide. Antallet deltakere ble redusert fra rundt 60 til rundt 30 deltakere.

Blant trønderne var det tre som gikk videre. I tillegg gikk også én av deltakerne som er bosatt i Trondheim, opprinnelig fra Halsa på Nordmøre, videre. Det gjorde også en bergenser som studerer i Trondheim:

Øystein Herkedal Hegvik (18) fra Brekstad gikk videre fredag kveld. Trønderen dannet trio sammen med Synne Vorkinn (20) fra Lesja og Andrine Sanden (19) fra Langevåg på Sunnmøre. Sammen sang de Astrid S-låta «Think Before I Talk».

Kristian Raanes (22) fra Orkdal og Erika Norwich (18) fra Trondheim gikk begge videre til neste runde av Idol. De to dannet trio med Philip Rustad (21) fra Nesodden. Sammen sang de Ed Sheeran-låta «Castle On The Hill».

Øyvind Weiseth (25) fra Halsa på Nordmøre, bosatt i Trondheim, dannet trio sammen med Sophie Nordrum Kroken (21) fra Asker og Shira Akkermans (31) fra Oslo. De tre sang Journeys 80-tallsklassiker «Don’t Stop Believin’».

Anders Mowatt Haugland (23) er fra Bergen, men studerer her i Trondheim. Han sang DNCE-låta «Cake By The Ocean» sammen med Kamilla Wigestrand (20) fra Asker og Julie Ingeborg Engen (16) fra Trøgstad.

Overraskes med stort publikum

For Morten Strøm, Arnt Heggvik, Ellen Finserås, Adrian Diaz Sveås, Lise Marie Bagøien, Grischa Behsen, Lise Gartland og Stine Sandøy er dessverre Idol-eventyret over etter kveldens program.

For deltakerne som gikk videre fredag kveld, venter dag tre av bootcampen, som vises på TV 2 onsdag kveld den kommende uka. Da blir deltakerne overrasket med et stort publikum når de skal fremføre på scenen med live band. Her leter dommerne spesielt etter scenepersonligheten og artisteriet når de bestemmer hvem som skal videre i konkurransen.

Når de fire bootcamp-dagene er over, skal det stå igjen ti finalister som går til direktesendingene som starter 5. oktober.