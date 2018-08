Proffbokser og modell Anders (21) skal vise talentet sitt på tv

- De har fulgt meg i flere måneder nå, og vært med på det meste. Jeg gleder meg til det kommer på tv, forteller Anders Eggan.

Trondheimsgutten satser alt på boksingen, samtidig som han tidligere i år sikret seg modellkontrakt i USA.

Anders (20) fra Trondheim debuterte som proffbokser i fjor - nå har han sikret seg modellkontrakt i USA Anders Eggan synes det var mer nervepirrende på sitt første modelloppdrag, enn da han debuterte som proffbokser. Men han hopper gjerne på nye utfordringer.

Fashion Week

I februar var 21-åringen modell under New York Fashion Week, og det var også der filmingen til tv-serien startet.

- Siden det har de vært med på det meste som skjedd. I tillegg har jeg også hatt et eget kamera, som jeg har brukt til å filme ting i hverdagen som er verdt å få med seg.

LES OGSÅ: Her poserer proffbokseren fra Trondheim på et av verdens største moteshow

Serien kommer i løpet av høsten, og ifølge Eggan kan seerne forvente å se en ærlig versjon av ham, både når det kommer til oppturer og nedturer med satsningen hans som bokser, men også som modell.

- Jeg vil få frem at selv om det er to veldige forskjellige veier å gå, så går det an å kombinere det og få det til å funke, hvis man vil det nok.

Team Eggan

I tillegg til seg selv, mote og kampsport, forteller han at også mor og far vil vises godt i serien.

- Team Eggan består av meg, mamma og pappa. De står ofte i bakgrunnen, og vises ikke så godt. Folk kommer til å se hvor viktig gode støttespillere er for å få ting til å funke.

LES OGSÅ: Foreldrene bruker 150 000 kroner i året på at Anders skal bli verdens beste (kan leses av abonnenter)

21-åringen mener det kommer godt frem at han ikke hadde kommet like langt om det ikke hadde vært for dem.

- Begge jobber fulltid fra før, og jeg vil si de også jobber fulltid med karrieren min. Jeg har stor respekt for det, de jobber 200 prosent.

At han ble plukket ut til å være én av sju personer serien følger, tror han er på grunn av kombinasjonen proffboksing og modelljobbing.

- Samtidig som teamet mitt er en familiebedrift, det er ganske unikt det òg, mener han.

- Håper det åpner flere dører

Eggan sier han har tenkt over eksponeringen tv-serien vil gi han.

- Jeg synes alt med modellkarrieren er veldig spennende, og ønsker at serien skal gi meg flere muligheter der også, men hovedvekta legges jo i boksinga.

Han vil at navnet hans skal forbindes med boksing.

- Proffbokseren Anders ovenfor modellen Anders. Det er det jeg har viet livet mitt til, hadde jeg måttet velge, så hadde valget vært enkelt.

Lyst til å imponere

Eggan har flere planer fremover, men først og fremst kommer kampen i Kolstad Arena 15. september under Norway Fight Night 2018.

- Det er den første profesjonelle boksekampen i Trondheim på 45 år, ganske big deal.

LES OGSÅ: Anders Eggan (21) og Simen Nysæter (27) får bokse hver sin proffkamp på hjemmebane

Han ønsker å vise hva han er god for, og få trønderne til å synes godt om sporten.

- Vi vil ta opp hanskene igjen, og gjøre Trondheim til en bokse-by.

- Kommer du til å vinne?

- Ja, det tror jeg, sier han.