Disse seriene kommer i september

En ny måned betyr nye serier og filmer hos strømmegigantene. Vi har letet frem premieredatoene for både kjente og nye serier som vi gleder oss til å se i september!

Jeg mot meg

3. september

Åtte unge mennesker deler sine største utfordringer i ny sesong av «Jeg mot meg» på NRK. Deltakerne i første sesong av dokumentarserien mottok «Tabuprisen» i 2016, sammen med psykolog Peder Kjøs. I den nye sesongen er det to trøndere som skal være med, Amund (23) fra Stjørdal, og Fredrik (24) fra Trondheim.

Mayans MC

5. september

Var du fan av «Sons of Anarchy»? Da er trolig denne serien en godbit for deg! Handlingen finner sted to og et halvt år etter hendelsen i nevnte serie, og MC-klubben Mayans MC holder til på grensen mellom USA og Mexico. Serien kan du se hos HBO Nordic.

The Deuce - sesong 2

10. september

Serien handler om pornoindustriens legalisering og fremvekst i New York, gjennom 1970-årene og til midten av 80-tallet. I hovedrollene finner vi James Franco og Maggie Gyllenhaal, og sesong 2 kan du fra 10. september se hos HBO Nordic.

Kidding

10. september

Glad i Jim Carrey? Han dukker nemlig opp i den nye serien «Kidding» hos HBO Nordic. Han spiller et ikon på barne-tv, men etter hvert begynner det meste i livet hans å gå galt - noe som både er humoristisk og hjerteskjærende på en gang.

Maniac

21. september

«Maniac» er basert på den norske serien med samme navn, og i den amerikanske utgaven har Emma Stone og Jonah Hill hovedrollene. Komiker Espen Lervaag skrev den opprinnelige serien sammen med Håkon Bast Mossige. Begge hadde roller i den norske versjonen, som gikk på TV 2 høsten 2015.

Nå er det Netflix som produserer sin egen versjon av dramakomedien.

Lethal Weapon sesong 3

26. september

Selv om det lenge virket som om serien skulle bli kansellert, dukker sesong 3 opp hos Viaplay 26. september. Clayne Crawford som spilte Martin Riggs er sparket fra settet, og det ble avgjort at serien skulle fortsette med Seann William Scott i hovedrollen - sammen med Damon Wayans.

Empire sesong 5

27. september

Femte sesong av Empire dukker også opp hos Viaplay i slutten av september. Familiedramaet satt i sfæren av en musikkmogul og hans suksessrike hiphop-imperium fortsetter i den nye sesongen.