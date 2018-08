«Big Bang Theory» avsluttes etter neste sesong

Tidligere i år sa administrerende direktør Kelly Kahl i CBS Entertainment at de håpet på 13 sesonger, men onsdag offentliggjorde CBS og Warner Bros at TV-serien avsluttes etter neste sesong, ifølge CBS News.

I en pressemelding som Variety siterer, meddeler Warner Bros, CBS og serieskaperen Chuck Lorre at neste «The Big Bang Theory»-sesong blir den siste.

«Vi er evig takknemlige for fansen og for all støtte gjennom 12 sesonger. Vi, sammen med skuespillerne, manusforfatterne og resten av medarbeiderne, er utrolig takknemlige for seriens suksess og tar nå sikte på å levere en siste sesong – en avslutning av serien – som tar «The Big Bang Theory» til en episk kreativ ende».

«The Big Bang Theory» handler om et knippe smarte fysikere og følger romkameratene Sheldon (Jim Parsons) og Leonard (Johnny Galecki) og vennene deres.

Når den nerdete komediens finaleepisode sendes i mai 2019, har serien slått rekorden for denne typen flerkameraproduksjon med 279 episoder.

En lang rekke kjente profiler har dukket opp og spilt seg selv, blant andre «Star Wars»-skuespilleren Carrie Fisher, fysikeren Stephen Hawking og en av Apple-grunnleggerne, Steve Wozniak.

Serien har vunnet ti Emmy-priser. Siste sesong får amerikansk premiere 28. september.