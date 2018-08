Åtte trender som døde

Trender er litt som 4G’en på hytta – de kommer og de går, gjerne i sekundet før vi skrur på sesongavslutningen av whatsitsname.

Og det er bare å holde i Pokémon Go-hatten, for historien har vist at det ikke fins mer nytt under solen enn at trender kan være litt som et lumsk forkjølelses-sår – enten blir du kvitt alt, ellers kommer det tilbake i beste selfie-tid.

1. «YOLO!»

2. Planking

Du lever bare én gang, heter det på pent. Ja, om man ikke skal tro på det man lærte på søndagsskolen, da. Yolo-utsagnet ble en munter måte å rettferdiggjøre adferden vår på, men var vel strengt tatt like originalt som å gaule «alle daue!» i begravelsen til Tante Svanhild.

Til den yngste garde: Det var en svunnen tid hvor voksne folk la seg flate i foto-vennlige områder og kalte det for kunst. Må ikke forveksles med det trim-entusiaster kaller planking, selv om begge deler kan sjongleres som pest og kolera.

3. Spinners

Du vet, noe som spinner, lager en lyd som minner om humle i trommehinnen på sommerkvelden og som er like intellektuelt stimulerende som den siste kassetten til Stavangerkameratene. Det ble sagt at det hjalp på konsentrasjonen, men jeg vil strengt tatt påstå at det er ganske strevsomt å forfatte artikler samtidig som man lar seg rive med av noe som... eh... spinner i synsfeltet.

4. Å se på tv

Joda, vi har fremdeles tv’en på i mange timer hvert døgn. Men det å se et lineært fjernsyns-program høres i manges ører ut som kulturell forgubbing av dimensjoner. Husker du i gamle dager da vi sa «Yes, i dag komme Friends!»? De vage minnene vaskes sakte men sikkert ut av den moderne varianten «Yes, alle sesongene av Friends e på Netflix!».

5. Poking

Før Tinder var det noe som het å lete etter make i sosiale medier. Trinn 1: poke. Trinn 2: send melding. Trinn 3: Bli møtt med apati. Trinn 4: Ta en lang dusj.

Jo, å poke noen på fjesboka lar seg fremdeles gjøre, men det føles mer som et gufs fra fortiden enn som en samtalestarter. The redeeming feature kan være om du er en av de som sverger til å fjesboke på nynorsk; «Vilde dulta deg attende!».

6. «HOME» i vinduet

Interiør-trender spaserer inn og ut døra med jevne mellomrom, og i en tid var det skikkelig hipt å ha store blokkbokstaver som indikerte «HOME» i vinduet.

Eller «BATH» på badet... I tilfelle du var i tvil om hvor du var.

7. Hoverboard

Et slags skateboard du ikke trenger å tråkke i gang. Wow. Like hipt som koldbrann og like sensuelt som å hviske «eg har’kje vaskt meg!». Noen trender viser seg å være mer levedyktige enn andre, og i dette tilfellet er vi vel ikke særlig spørrende. Hvor ligger Atlantis, og hva i alle dager skjedde med hoverboardet?

8. Pokémon Go

Sommeren 2016: kids i alle aldre surret døgnville rundt med powerbank og håpte å treffe Pikachu og hans beste venner i lyskrysset ved Piren pub. Det hadde definitivt sin sjarm, og det spørs hvor lenge denne trenden holder seg bak skyene...

Vet du om flere trender som døde (RIP)? Del dem med med oss på trd.by@adresseavisen.no!