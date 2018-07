Dette vet vi om sesong 3 av «Stranger Things»

1. Sesong 3 vil ha premiere i 2019

Dette har David Harbour (Hopper) bekreftet i to ulike intervju. Til Variety spekulerte han i at den nye sesongen vil komme enten i januar eller februar 2019.

16. juli slapp Netflix sin første trailer for sesong tre, sammen med hint om at den ikke vil komme før neste sommer.

Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB — Stranger Things (@Stranger_Things) July 16, 2018

2. Til forskjell fra de to forrige, vil denne sesongen foregå om sommeren

Produsent Shawn Levy avslørte i mars at sesong 3 vil fortsette ett år etter hendelsene i sesong 2. Det betyr at handlingen vil finne sted sommeren 1985.

Populære ting dette året? «Heaven» av Bryan Adams, «Back to the Future»-filmen, og Ninendo ble sluppet oktober det året.

3. Datteren til Uma Thurman og Ethan Hawke sjekker inn

Maya Thurman Hawke, som også gjorde sin debut på TV-skjermen i «Little Women», vil ifølge Variety spille den nye karakteren Robin.

Maya Thurman-Hawke is headed to Hawkins as Robin, an "alternative girl". That is her literal character description so get ready for some angst. pic.twitter.com/zbyUteq3kA — Netflix US (@netflix) March 2, 2018

5 ting du kanskje ikke visste om «Stranger Things» Du har kanskje sett alle episodene fra både sesong 1 og 2, men her er noen greier du gjerne ikke visste om hit-serien likevel.

4. «Skyggemonsteret» drar ingen steder

Om du har fullført sesong 2, vet du at «the Shadow Monster» var en uinvitert gjest til vinterballet. Produsent Levy har fortalt at monsteret «fortsatt lurer der oppe i 'the Upside Down».

5. Kali, Elevens søster, vil trolig returnere

Matt Duffer, en av manusforfatterne bak serien, har fortalt at det ville føles «rart» å utelate Kali fra sesong 3. Kali ble sist sett i episode syv i sesong 2, og Duffer har videre sagt at «sjansen for at hun kommer tilbake er veldig stor».

6. Om sesong 2 var dyster, vil sesong 3 bli virkelig ekkel

Produsent Levy har sagt til Entertainmant Weekly at sesong 3 vil inneholde noen virkelig ekle scener og hendelser, men at den også vil bli varm og karakterbasert. «Jeg tror det er det folk elsker mest med serien», sa han.