Husker du disse sju TV-seriene som rocka ettermiddagen?

Pacific Blue

Denne gjengen regjerte fra 1996 til 2000 på piren i Santa Monica. Serien ble sendt på norsk TV hver sommer fra 1997 til 2005, og serien gikk siste gang i 2013. Hvem husker vel ikke denne snasne politipatruljen?

Åtte trender som døde Begynner det å bli en stund siden sist du hoverboardet rundt i nabolaget og sa «YOLO» til de som lå og «planket»?

MacGyver

Her skal vi i utgangspunktet enda lenger tilbake i tid, da «MacGyver» begynte i USA i 1985. Her i Norge kom serien først i 1993, og ble først vist på lørdagskvelder. Vi litt yngre husker nok serien best fra da den ble vist på ettermiddagene, etter at vi kom hjem fra skolen.

Home and Away

En annen klassiker, i selveste ettermiddags-gullrekka, var «Home and Away». Nesten skremmende å tenke på hvor mye tid man brukte på disse episodene. Den australske såpeoperaen kom til Norge i begynnelsen av 90-tallet, og utrolig nok - den sendes ennå!

Beverly Hills 90210

Denne dukket opp hos oss i 1992, og ble enormt populær verden over. Flere av skuespillerne ble rene tenåringsidoler. Den amerikanske såpeserien tok opp tema som voldtekt, alkoholisme, homofiles rettigheter, narkotikamisbruk, tenåringsselvmord, aids og tenåringsgraviditet.

Sister Sister

Serien kom opprinnelig i 1994, med tvillingene Tia og Tamara. «Sister Sister» fikk seks sesonger, og her i Norge ble den sendt på TV Norge.

I 20-årene? Tipper dette får deg til å svette litt! Det er bare å innse det, de spreke tenårene er over, og voksenlivet har banket på døra for lengst.

Sweet Valley High

Dette amerikanske komedie-dramaet ble produsert mellom 1994 og 1997. Her igjen har vi med tvillinger å gjøre, denne gang Elizabeth og Jessica. Serien fikk fire sesonger, men ble til slutt kansellert på grunn av dårlige seertall.

Friends

Ingen over, ingen ved siden? Herligheten fikk hele ti sesonger, og kom på norsk TV i 1996. Den dag i dag kan vi se Ross, Rachel, Joey, Monica, Phoebe og Chandler i repriser på TV Norge. Herlig!