Teknologiske «nyvinninger» som er (litt) oppskrytte

Siden tidenes morgen har menneskene gjort forsøk på å endre sine vaner i retning av noe som er mer effektivt.

Skal man tro Terminator-filmen fra 1984 så er ikke lenge før maskinene tar over for fullt, men det spørs likevel om cash-fritt og dating-apper er like nifse som en T-800.

#1. Selvbetjente kasser

Kall meg gammeldags, men litt av sjarmen med matbutikker er persongalleriet av ekspeditører. Han som har en kavring-tørr vits til enhver vare (eksempelvis «Go nuts!» når du kjøper cashew), hun som vi i gamle dager refererte til som «Hu sure», og listen fortsetter. Mennesker har særpreg, maskiner har heller lite. Det er litt show å veie sin egen nektarin, men sånt går man fort lei.

#2. Elsparkesykler

Mot slutten av nitti-tallet kom en bensinscooter som het «Goped» på fint. Den bråkte omtrent like mye som en KISS-konsert hvor det var forbudt å stemme instrumenter og å varme opp stemmer, og var en suksess på størrelse med Mentos i Cola light. Spår noenlunde samme braksuksess for el-sparkisene som ser like dølle ut som sokker i sandaler.

#3. Kontant-frie kantiner

Effektivisering er ordet, og det er riktig så kurant. Men; vi er på god vei inn til et kontant-fritt samfunn, og det er en kultur som ikke trenger å dø enda. Altså... hva skal skje med 200-lappene i baklommen fra bestemor? «Bestemor har vippsa deg, Geir Kevin!».

#4. Dating-apper

Det er flere gode historier fra disse appene som har navn som slutter på -r, men det kan også være en tidskonsumerende syssel som er like fruktbar som en kastrert bakgårdskatt med skabb og sosiale utfordringer. Det er ikke meningen å være gammel og sur, men altså... hva var galt med å sjekke på gamlemåtene tekstmelding og MSN?

#5. Kindle

Å ikke lese bøker på gamlemåten kan tilgis om det handler om at man eksempelvis skal på ferie og ikke har behov for å drasse 842 sider av Tore Renberg med seg i håndbagasjen, men Kindle blir en fattigmann i forhold til andre nettbrett-lignende duppeditter som har flere bruksområder. Det blir som å sette seg ned blant kompisene som har Gameboy og prøve å samle kudos ved å si «Se, jeg har tamagotchi!»