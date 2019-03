- Hvem er det egentlig som er kvalifisert til å være et forbilde for unge i dag?

Sosiale medier kryr av ulike påvirkere som lar oss ta del i deres hverdag, forteller oss om deres valg i livet og usikkerheter.

Noen har sterkere meninger, flere komplekser og usikkerheter enn andre. Nylig ble en av disse påvirkerne så lei at hun tok kamera fatt og filmet seg selv. Der snakker hun om hvor lei hun er av annen påvirker, for så publisere det på Youtube.

I over et kvarter legger hun ut om hvor lei hun er og direkte angriper denne påvirkeren og fordømmer hennes valg. Grunnen til at det rett og slett koker over for Kristin Gjelsvik, er at den kjente bloggeren Sophie Elise har ytret seg om sine usikkerheter og komplekser.

Gjelsvik kjemper for at kvinner skal kunne være sitt naturlige seg, uten å føle at de må operere seg eller fikse på noe for å føle seg vakker. Hun mener også at vi ikke skal snakke høyt om komplekser fordi det kan resultere i at vi påfører andre våre komplekser.

Det er altså snakk om å være et godt forbilde for ungdommer. Men hva er det å være et godt forbilde?

Er det å fjerne kjønnslepper, snakke høyt om sine egne komplekser, kjempe for at unge skal like seg selv, eller er det å angripe noen fordi de gjør noe som du ikke liker?

Jeg er verken enig eller uenig i noen av disse påvirkerne sine meninger, men jeg er uenig i måten den ene behandler den andre. Det knyter seg i magen når en bruker sin påvirkningskraft til å henge ut et annet menneske.

Det gir grønt lys for nettmobbere å henge ut andre i offentligheten. Dette er ikke noen jeg vil se opp til, uansett hvilken sak de prøver å formidle.

Et forbilde for meg er noen som kan fortelle et annet menneske, personlig, at dette var ikke greit. Det er de som tør å gjøre det de mener er best for seg selv og være fornøyde med det.

Mennesker som ikke henger ut andre på bakgrunn av deres valg, og de som kjemper for sin hjertesak, uten at det går på bekostning av noen andre.

Et forbilde for meg er folk som støtter hverandre og forstår at vi er forskjellige. Fordi en vil aldri kunne være enig i det alle gjør og det er på høy tid at vi innser at det som er riktig for meg, kan være helt feil for andre. Og det er helt greit.

For ordens skyld: Marthe Stoksvik har tidligere jobbet som journalist for Trd.by.