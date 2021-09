Nå blir brusflaskene større - men det bekymrer kostholdseksperter og tannlege

Ny og større flaskestørrelse er annonsert fra Pepsi Max-hold på Facebook, melder VGs Vektklubb.

I tillegg til den vante halvliteren, lanserer brusgiganten flaskestørrelse med skrukork på 0,375 liter og 0,6 liter. Det blir ikke mottatt med udelt glede, skriver nettstedet.

Det er nemlig skrukorken, som lar forbrukeren ta små slurker fordelt over en lengre periode, som bekymrer tannlegene. Hver gang vi spiser eller drikker, faller ph-verdien i munnen. Det igjen kan føre til mer syreskader og hull i tennene.

- Én desiliter mer gjør at du kanskje har den en time lenger i løpet av dagen, påpeker tannlege Ulla Rognsaa Kildal ved Oris Dental Bryn til VGs Vektklubb.

Trd.by har tidligere skrevet om at folk som drikker brus - både sukkerfri og vanlig - lever kortere, ifølge forskning. Laboratorieforsøk viser også en uheldig virkning av kunstig søtstoff, som du finner i for eksempel sukkerfri brus, tyggis, yoghurt og godteri, på tarmbakteriene våre.

I tillegg har flere tannleger ropt varsko om at stadig flere unge får syreskader - og det er sure drikker som brus og energidrikker får skylda.

Førsteamanuensis i ernæring ved Universitetet i Agder, Dagrun Engeset, påpeker overfor nettstedet at slike små økninger i mengde brus i flaskene kan flytte på grensene våre for hva som er en «normal» mengde å innta på én gang - og at vi over tid vil få i oss mer brus.

Pressetalsmann i Ringnes, Nicolay Bruusgaard, sier dette til nettstedet:

– Vi tror 0,375 liter vil passe bra for de som syns 0,5 liter er litt stor, og 0,6 liter passer for de som synes gapet mellom 0,5 liter og 1,5 liter er for stor. Mange foretrekker dessuten flaske i stedet for boks når de er på farten, da denne kan lukkes.