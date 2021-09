Hva er egentlig forskjellen på økologisk mat og annen mat?

– De fleste oppsummeringsartiklene på dette ser ut til å være enige om at det er en viss forskjell, sa Kjølsrud Bøhn, som er førsteamanuensis i ernæring og biomedisin ved NMBU, i sitt foredrag under en konferanse om ernæring og bærekraft, ifølge forskning.no.

Men har disse forskjellene noe å si for helsa?

Mer mineraler, mindre plantevernmiddel-rester

En oppsummeringsstudie gjort av FHI i 2017 viser at økologisk produserte matvarer hadde høyere nivåer av C-vitamin og en del mineraler. I tillegg var det mer såkalt antioksidant-aktivitet.

En dansk studie fra 2010 har derimot konkludert at det ikke var forskjell på disse områdene mellom økologisk og konvensjonelt dyrkede gulrøtter, poteter og løk. I stedet fant de lavere nivå av protein i økologisk dyrket mat.

FHI-studien viste ikke overraskende at det var lavere nivå av rester av plantevernmidler, eller pesticider, i frukt, grønnsaker og korn som var dyrket økologisk.

For få studier til å være sikker

Førsteamanuensis Kjølsrud Bøhn oppsummerte sitt foredrag med at det begynner å komme forsking som kan tyde på enkelte positive helseeffekter av å spise økologisk. Det er likevel så få studier at det er vanskelig å være sikker.

Studier der forskere har sett på sammenhenger mellom økologisk mat og risiko for kreft, har for eksempel funnet ulike svar. Det samme gjelder studier knyttet mot fedme og metabolsk syndrom.

Det er også gjort noen studier av om det er fordeler ved å spise økologisk mat under svangerskapet. FHI har ved ulike studier funnet koblinger mellom økologisk mat og redusert risiko for at guttebarn en misdannelse i urinrøret, og at økologisk mat kan gi lavere risiko for svangerskapsforgiftning.