Flere unge føler på drikkepress enn før: – Usunn kultur

Over halvparten av unge voksne mellom 18 og 29 år er enige i at de som ikke drikker alkohol, blir utelatt fra sosiale sammenkomster, ifølge undersøkelsen.

– Det er bekymringsfullt, sier rådgiver i Blå Kors, Hanne Backe-Hansen, i ei pressemelding.

– Det sier noe om drikkepresset i dagens samfunn, og hvor vanskelig det kan være å takke nei. Spesielt for de yngste aldersgruppene i undersøkelsen, sier hun.

Slik svarte unge om drikkepress De spurte, er unge voksne i alderen 18 – 29 år. Litt over halvparten (53 %) er enige i at de som ikke drikker alkohol blir utelatt fra sosiale sammenhenger.

Litt over halvparten (55 %) mener det er mer akseptert å være synlig beruset enn å takke nei til alkohol på fest.

1 av 4 sier de ofte får spørsmål om hvorfor de ikke drikker alkohol. Dette er en økning fra forrige undersøkelse fra 2018 med en oppgang fra 15 % til 25 %.

Mer enn 1 av 3 har takket ja til alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke vil drikke. I 2018 svarte 1 av 5 det samme.

Nesten halvparten (44 %) synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. I 2018 svarte 1 av 3 det samme.

Tallene er basert på en ny befolkningsundersøkelse gjennomført av Ipsos, på oppdrag fra Blå Kors.



– En «kamp»

Hver fjerde person mellom 18 og 29 år som ikke drikker alkohol, opplever å få spørsmål om hvorfor, ifølge undersøkelsen.

Psykologspesialist Kari Lossius vet bedre enn de fleste om hvordan mange unge føler om det. Hun har jobbet med rusproblematikk i 35 år.

– Det er kjempe tabubelagt. Du kan prøve det selv. Du kan gå på julebordet og si at jeg gjerne vil ha farris, og så kan du se hva som skjer, sier Lossius.

– For mange er det en «kamp» de selv ikke orker å ta, og mange velger da heller å takke ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke ønsker å drikke, sier Backe-Hansen i Blå Kors.

– Vi ønsker å fremme mer inkludering i samfunnet for de som velger å ikke drikke, sier hun.

Opplever åpenhet i fadderperioden

På Solsiden møter Trd.by studenter som selv står midt i en fadderperiode, som ofte er forbundet med fyll og togafest.

Men NTNU-studentene Hanna Gausnes og Sara Homme Daasvand har ikke selv opplevd å føle seg spesielt presset til å drikke.

– Jeg føler spesielt her på NTNU at folk er åpne for om man drikker eller ikke., sier Gausnes.

Det gjentar flere studenter Trd.by snakker med.

Men Gausnes synes det er synd hvis det er slik at noen blir utestengt fordi de ikke velger å drikke.

– Det er jo en litt usunn kultur om man ikke på en måte inkluderer alle, sier Gausnes, og får støtte av studievenninnen.

Råd mot drikkepress

Lossius mener Norge har et umodent forhold til alkohol. Her tenker vi at på fest skal alle drikke, sier hun

– Andre land har det ikke sånn. Hvis en drar til Italia, så er det mange mennesker som er sammen med andre mennesker, og det stilles ikke spørsmål om det som er i glasset ditt er alkohol eller ei, sier ruspsykologen.

Hvis du ofte opplever å føle på drikkepresset, har Lossius noen råd.

– Be om hjelp, det er det ene. Det andre er hvis du har tenkt til å være rusfri, øv deg på å si: «nei takk, jeg skal ikke ha alkohol», «nei, takk jeg skal ikke ha stoff». Bare øv deg på å si det, se folk rett inn i øynene og bare gjør det, sier hun.

– Gjerne allier deg med noen andre som kanskje tenker likedan som deg, og så kan du ha muligheten til å være på en fest du husker alt fra. Du har full kontroll når du våkner om morgenen, du har ikke brukt penger, og du har hatt det kjekt, sier Lossius.