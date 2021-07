Eks-stripperen gjorde «knallsuksess med munnbindsalg». Nå skal fortiden brukes for å lykkes igjen

- Jeg er ei dame med en fortid, jeg har gjort mye utradisjonelt, kjent på mye stigma, jantelov og det å være annerledes. Jeg vil at folk skal våge å gjøre og være den de vil. Nå er denne babyen skapt, sier Julianna Skartland til Trd.by.

Babyen har hun kalt Fu*k jante, og er et klesmerke hun har skapt fra leiligheten på Singsaker. Merkenavnet er ingen tilfeldighet.

- Jeg har et pågangsmot, kanskje fordi jeg har gått gjennom så mange kriser tidligere i livet. Suksess kommer med hardt arbeid, og hvis du står på, går det til slutt.

Et turbulent liv med stripping og rus

Skartland har vært rusfri siden 2010. Men før den tid var hun blant Norges mest kjente strippere, deltok i realityserien Robinsonekspedisjonen, ble heroinmisbruker og mistet omsorgen for barna sine.

I dag er hun LAR-pasient, og har kjempet hardt for det livet hun har i dag.

- Stigmatiseringen jeg opplevde etterpå, var tøff. Jeg hadde ingen ordentlig CV, men visste at jeg hadde mange ressurser. Jeg snakket med folk som ikke hadde tro på meg i det hele tatt, og som mente jeg var dømt til å mislykkes.

- Fem år etter at jeg ble rusfri, ble jeg daglig leder i klesbutikk. Det kosta masse krefter, men jeg hadde så lyst til å bevise at jeg kunne klare det.

Det er tanken på å rekke janteloven fingeren, som Skartland selv føler hun har gjort, som hun nå vil formidle også til andre.

- Det er ikke merket som er kult, det er du som er kul og som gjør det kult.

Design fra datteren

Den første kleskolleksjonen er rett rundt hjørnet, og skal bestå av t-skjorter, hettegensere, bærenett og høye tennissokker. Skartland understreker at dette ikke er et merke med «billige t-skjorter med trykk på».

- Klesindustrien vil aldri være bærekraftig uansett hvor mye du vrir og vender på det, men vi gjør så godt vi kan. Bomullen er økologisk, polyesteren er resirkulert. Jeg prøver å ta gode valg.

Logoen, designet sammen med Marianne Farbu Setsaas, vil være i fokus. I tillegg vil flere design være inspirert av det å være «et sort får» - noe Skartland ofte har kjent på selv.

Den 17 år gamle datteren hennes fikk tegneoppdraget med hvite og sorte sauer:

Munnbind-suksess

Det er ikke første gang Skartland lanserer egne produkter. I fjor sommer øynet hun en mulighet som munnbind-designer, og fikk produsert egne tøymunnbind som ble solgt i en rekke butikker i Norge.

- Det ble en kanonsuksess. Jeg tok inn nesten 25 000 munnbind, og har bare noen få igjen på lager. Jeg har aldri opplevd noe sånt i mitt liv. Det var et produkt folk trengte, og jeg var tidlig på ballen.

Munnbind-eventyret skapte grunnlaget til det nye merket, Fu*k jante. Skartland har ulike avtaler om salg i både nettbutikker og i fysiske butikker, og er på jakt etter nye samarbeidspartnere. I tillegg driver hun selskapet JS Company AS, der Robert Klein fra Kleinsgruppen er deleier.

- Dette vet jeg kommer til å gå bra. Planen er å videreutvikle innen tekstil og retail, det er her jeg både har kontakter og kompetanse. Jeg skal bevise at det går an.