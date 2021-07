For Marcus (22) fra Trondheim er det håndsøm og klær fra 1940-tallet som gjelder

- Jeg skulle gått i flere dresser, bare jeg hadde hatt tid til å lage dem. Drømmen er å kunne gå i dress hver dag. Du føler deg bedre når du føler deg bra i det du har på, sier Marcus Thalberg Fagerheim (22) fra Trondheim.

Han er elev ved kjole- og draktsyerfaget på Charlottenlund videregående skole, og har en helt klar drømmejobb:

Å bli herreskredder etter den britiske skole i London.

Fra frakk med flosshatt til dress

Syinteressen til 22-åringen begynte opprinnelig i forbindelse med kostymer til cosplay. Tilbake i 2016 startet han på cosplay-linje på folkehøyskole i Oslo.

- Jeg hadde aldri sydd før jeg starta der, unntatt det lille man syr på barneskolen. På folkehøyskolen fikk jeg en introduksjon, forteller Marcus.

Siden barndommen har han likt å kle seg ut som filmheltene sine, og etter hvert utviklet han en spesiell lidenskap for originalkostymer, og gjenskapte plaggene de brukte. Videre kom interessen for tradisjonshåndverk, og med det også den store interessen for historiske plagg. Fra det viktorianske og fram til 1940, med utviklingen fra frakk med flosshatt til dress.

- På den tiden lagde man klær som holdt lenger. Herredresser fra den tiden er tidløse, og vil se bra ut så lenge de er tilpasset kroppen som bruker den. Jeg liker at det er noe som kan gå i generasjoner ved å bare justere etter behov.

Fra Legend of Zelda til perfeksjonert håndsøm

Det er med andre ord herreklær Marcus i hovedsak lager, selv om han nylig var med på å med å lage kostymet til kvinnesaksforkjemperen Flora i musikkdramaet «Storversdagen» i vår.

- Det var både interessant og litt trasig, siden jeg har fokusert så mye på herresøm. Det var litt vanskelig å snu seg om og sy til en kvinne, medgir han.

Ellers går det mest i vester og dressjakker, og det er også det han ønsker å jobbe med i fremtiden. Målet er å gå lærlingtida gjennom det britiske systemet i London på sikt.

- I deres lærlingeløp går du for et spesifikt plagg. Jeg vil lære meg å sy jakker og frakker, og det er et seks års løp. I utgangspunktet er jeg så godt som selvlært, der jeg har kjøpt bøker som de bruker på skolene i England, forteller 22-åringen.

- Overraska over at en mann jobber i en sånn butikk

Ved siden av skolen jobber Marcus for M. Sommer i Midtbyen, som er Norges eldste butikk innen sysaker og hobby.

- Det var ikke før jeg begynte å jobbe der at jeg møtte folk som var overraska over at det er en mann som jobber i en sånn butikk. Ellers har jeg aldri fått noen reaksjoner på at jeg er en mann som syr. Innen skreddersøm er det mest menn, og innen cosplay er det en god blanding, forklarer han.

Før ferden forhåpentlig går videre til London, har han søkt lærlingplass i bedrift her hjemme. Det er ikke bare enkelt - det er ikke mange alternativer. Du kan få plass hos operaen eller på teater, eller kanskje innen bunadssøm, forklarer Marcus.

- Ellers er det mest reparasjoner. Jeg vil helst ikke sy glidelåser i to år - det er selve sømmen jeg er lidenskapelig for.