5 ting som er greit å vite om kjønnssykdommer

Kløe og svie! Ja, det er kjipe greier - men i motsetning til så mye annet plagsomt her i livet, bør du ikke overse det.

I verste fall kan faktisk én «ung og dum» avgjørelse bestemme hvordan resten av ditt - eller noen andres liv - blir.

Eksperten som må ha verdens minste skrift på visittkortet sitt: @lean_mean_nursing_machine - aka Anders Christoffersen - er utdannet sykepleier, hjelpepleier og snart lege.

Han lister opp fem ting du bør vite om kjønnssykdommer:

#1: Én av 20 har det

Blant dem under 25 år har 1 av 20 en kjønnssykdom, ifølge Christoffersen.

Unge troner øverst på statistikken. Det er ikke unaturlig at unge tenker at det ordner seg, eller «det skjer ikke meg».

#2: Vi taper EM i kondom

Vi nordmenn er faktisk blant de dårligste i Europa til å bruke kondom. Skjerpings!

Det er litt rart med tanke på at vi er et rikt land. Men vi har en holdning om at «det ordner seg». I land hvor helsehjelp er dyrere og mindre tilgjengelig, er man flinkere til å ta forholdsregler.

#3: De kan også smitte via oralsex

Trodde du at det kun var «sex-sex» som kunne gi deg kjønnssykdom?

Veldig mange kjønnssykdommer kan smitte via oralsex, som herpes og kjønnsvorter.

#4: Den vanligste er klamydia

...og den er også ganske sneaky: 60–80 prosent får milde eller ingen symptomer. Og i verste fall; hvis du er kvinne, kan du bli steril.

Det kan få konsekvens for hele livet ditt. Ved ikke å teste deg kan du være en bærer og også påføre dette andre.

#5: Men ikke den vi er mest redd for

Kjønnssykdommer som kan få store følger for helsa - som klamydia, hiv og syfilis - er ikke nødvendigvis det vi frykter mest:

Unge pasienter er mest redd for ting som ser fælt ut. Hadde du fått kjønnsvorter av korona, er jeg sikker på at alle hadde fulgt smittevernrådene.

