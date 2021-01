Her er tipsene fra «dating–coachen»

Hva bør man gjøre for å få noen på date, uten å virke desperat?

Bør man leke «hard to get»?

Og hvis man blir avvist, hvordan skal man reagere da?

Torkel Guttormsen, foredragsholder, dating-coach og grunnlegger av Genuine Connections, er med gjester podkasten Smellen - og kommer med sine beste råd.

1. Hva bør man tenke på i tinderprofilen?

– Det aller viktigste er bildene dine, forteller Torkel.

Ha bilder der du - helt objektivt - ser ut som den beste utgaven av deg selv.

Unngå bilder fra fylla med venner. Selv om du hadde det gøy den kvelden, gir det lite for en person som ikke kjenner deg.

Gjerne ha bilder der du er driver med en hobby! Men om du ikke glad i fjelltur, ikke ha bilde fra en fjelltur.

Ha en «bio» som representerer deg og din humor.

2. Fra match til date?

Unngå meldinger som bare er «hei». Personen må ha noe å svare på.

Se etter noe i profilen deres som du kan ta opp. Ikke gå for det første du ser (for det har mest sannsynlig andre også kommentert).

La det gå kort tid fra du startet samtalen, til du inviterer til en date.

Ikke spill spill: Å åpne meldingen til noen, og så vente i tre timer før man svarer (og andre lignende ting) fungerer sjelden bra.

3. Selve stevnemøtet

Torkel forteller at det er viktig å gjøre seg opp noen tanker før man møter personen.

Ha en liste i bakhode, hva er jeg faktisk interessert i å vite om den andre personen.

Kommuniser med personen som om dere allerede har noe på gang.

La den andre se hvem du er.

Gjør noe mer ut av dagen. Har du drukket kaffe si; hey, la oss stikke å spille litt biljard.

Ikke dra på kino. Å sitte to timer ved siden av hverandre i et mørkt rom er ingen god date.

4. Date nummer to?

Når skal man invitere til date nummer to? Torkel har en enkel løsning for deg som ikke ønsker å være for desperat eller for frempå.

–Når dere forlater hverandre, enten det er etter første date, eller første natt. Si til den andre; Du hører fra meg i morgen!

– Da tar du bort spillet. Du tar bort desperasjonen. Og når vi tar kontakt så er vi en person som holder ordet vårt.

5. Hva bør man gjøre om man blir avvist?

Man kan bli riv ruskende gal om man ikke får viljen si i kjærlighet. Torkel mener at det ikke er stort å gjøre med en avvisning.

Skift fokuset ditt til noe annet.

Husk at det finnes mange andre der ute.

Det fungerer sjelden å «vinne» en person tilbake

å «vinne» en person tilbake Ikke ta det personlig, som oftest kjenner ikke personen deg godt etter et par dates.

Men ta med deg erfaringer.

6. Avvise noen selv?

– Hvis man selv skal avvise noen, hvordan bør man gjøre det?