David (25) fra Trondheim har solgt over 100 biler på et halvt år

Forrige uke snakket vi med Lena Asbjørnslett som har startet sin egen salong i Midtbyen.

Denne uka har vi tatt en prat med David Krokli fra Trondheim.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som bilselger og markedsansvarlig hos Stjørdal Auto AS. Der jeg har hovedansvar for salg, alt som foregår i sosiale medier og annonseproduksjon.

Hvilken utdanning har du?

- På videregående gikk jeg bygg og anleggsteknikk. Etter fem år i byggebransjen tok jeg et påbyggingsår, slik at jeg nå har generell studiekompetanse.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Med én gang jeg hørte at Stjørdal Auto var på leting etter en ny bilselger, tok jeg en telefon til daglig leder Ken Roger. Jeg fikk et jobbintervju, og halvannen time senere dro jeg hjem igjen med signert arbeidskontrakt i hånda!

Hvorfor valgte du den bransjen?

- Jeg har i tre-fire år vært på utkikk etter jobb som bilselger. Jeg har nok levert CV og jobbsøknad på alle bilbutikkene som finnes i denne byen, og opptil to til fire ganger hos enkelte. Jeg trives jo veldig godt med mennesker, og ikke minst bil som er en av mine aller største hobbyer og interesser - så når dette kan kombineres til en arbeidshverdag er jo det midt i blinken!

Hva var din aller første jobb?

- Min aller første jobb var å selge VG-aviser i nabolaget på Tiller. (Med god hjelp av far.)

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Den største tabben jeg har gjort på jobb må vel være å velte fire hjul til en verdi av rundt 40-50 000 kroner. Vi trenger ikke snakke så mye mer om akkurat det… Hehe!

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som motiverer meg om dagene, og får meg til å stå opp med et smil om munnen, er viten om at i dag blir en helt unik dag. Det som er så gøy med dette yrket, er jo at telefonen ringer konstant, og det er mange baller i lufta samtidig, men utrolig nok så er alle ballene under kontroll.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Hmm… Alle dager er ganske morsomme. Vi har også et utrolig godt arbeidsmiljø på jobb, så det er mye latter mellom slagene. Det var også veldig morsomt å nå 100 salg da.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet - og hva er fordelen?

- Er det noen utfordringer med å være ung i arbeidslivet da? Det er vel bare fordeler med det, mener jeg. Som ung jobber du mye og raskt, er motivert og nytenkende. Så, så lenge du opptrer profesjonelt og kan faget ditt er det nok ingen som tenker over alderen.

Hva er dine beste tips for å lykkes i arbeidslivet?

- Mitt beste tips for å lykkes i arbeidslivet er nok å ha det moro på jobb. Det hjelper også i massevis å jobbe med noe man liker godt, da er det lekende lett å stå opp om morgenen! I tillegg så må du stå på, og sette deg konkrete mål. Med tiden så bygger du jo naturligvis et nettverk, og ting vil gå mer og mer av seg selv - spesielt i salgsyrket! Men det betyr ikke at du skal ligge på latsiden av den grunn.

- Som Petter Stordalen sier: «ikke vær redd for å si opp jobben din». Det han mener med det er jo at det er bare sunt og bygge erfaring og nettverk.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år? Salgssjef i Stjørdal Auto AS for et herlig team av bilselgere, lykkelig med min samboer og hennes to barn og smilende glad. Jeg er ikke så kravstor. Jeg er egentlig strålende fornøyd den dag i dag.