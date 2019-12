Tapeten falmer og gulvet er iskaldt. Ole Jørgen (27) stortrives i «Kråkeslottet» på Møllenberg

27-åringen er glad i å ha en finger med i alle ledd når det kommer til det som interesserer han aller mest - nemlig musikk. I dag spiller han gitar og er vokalist i bandet Earth Moon Transit.

- Jeg er glad i «gjør det selv»-tankegangen, og starta labelet mye på grunn av nettopp det, sier Ole Jørgen.

Gammel villa

I mars i år registrerte han plateselskapet «Kråkeslottet Platekompagni».

- Vi var innom mange navn, men «Kråkeslottet» var et av de første som kom opp. Det er det vi kaller huset, forklarer 27-åringen, som har fått hjelp av kompisen Syver Nåvik Ulvolden til å starte plateselskap.

Kallenavnet er heller ikke uten grunn. I en gammel, ærverdig villa på Møllenberg bor han sammen med åtte andre. Tapeten falmer flere steder og gulvet er iskaldt fordi dørene ikke er tette. Ifølge Ole Jørgen har det «alltid» bodd musikkinteresserte unge i huset som har fått navnet «Granbakken».

- Jeg liker meg her, sier han, og legger til at et av bandene under plateselskapet hans blant annet har spilt inn musikkvideo i den karakteristiske stua.

- Det er mye jobb

Før trengte man et plateselskap for å kunne spille inn musikk, men slik er det ikke lengre. Platekontrakt er ikke noe man må ha, og å gi ut musikk fra rommet sitt har blitt mer og mer vanlig. Å starte et plateselskap kan derfor være utfordrende ifølge Ole Jørgen.

- Det er mye jobb og mange mailer som skal sendes. Heldigvis synes jeg det er gøy å holde med på og det er interessant å delta i hele prosessen selv, sier han.

I dag har «Kråkeslottet» fem band, deriblant Earth Moon Transit, Toy Savoy og Teip Trio. Ole Jørgen forklarer at bandene opererer innenfor alt fra folk og indiepop til free impro når det gjelder sjangere.

Det som samler dem er imidlertid lo-fi - en musikk- eller produksjonskvalitet der elementer som anses som ufullkommenheter i en innspilling, er hørbare, ifølge Wikipedia.

Håper på biinntekt

Ole Jørgen forklarer lo-fi med at lyden vanligvis er av dårligere kvalitet. Lyden får han for eksempel ved å kjøre musikken gjennom kassettspilleren sin for å få den gamle kassettlyden.

«Kråkeslottet» har fått distribusjon gjennom Musikkoperatørene - et salgskontor og en distributør for ca. 30 store og 200 små plateselskaper. Det opplyser de på sine nettsider.

Ifølge Ole Jørgen er det fremdeles lite penger å hente ut fra plateselskapet.

- Planen er å få det etter hvert, men det er ikke noe jeg skal leve av. Hvis det blir en biinntekt og en deltidsjobb, hadde det vært kult. Det er et realistisk mål, mener 27-åringen og smiler.

Vil ha flere band

Han vil imidlertid ha flere band inn i plateselskapet og er alltid på utkikk etter nye talenter.

- Jeg må finne noe som passer til labelet. Det å finne musikk aktivt er vanskelig. Det gis ut veldig mye musikk hver dag, men det meste på internett er skikkelig dårlig. Vi er sjangeruavhengig, så lenge musikken er bra, forklarer Ole Jørgen.

Etter jul skal flere av bandene under plateselskapet gi ut ny musikk, inkludert hans eget band som skal i studio på nyåret.

- Fra januar av blir det mer tempo. Det betyr nok mest sannsynlig mer arbeid også, men det blir skikkelig bra, sier han og smiler.