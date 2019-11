Peder (21): - De yngre kler seg bedre enn de over 20

I serien #minstil snakker vi med mennesker fra Trondheim som skiller seg ut med sin stil.

Trønderen Peder Fossum er 21 år, og har i rundt ett og et halvt år bodd i Oslo. I dag lever han av musikken han lager, og har over 72 000 månedlige lyttere på Spotify under artistnavnet P-Flow.

Men denne gang er det klesstilen hennes vi skal få høre mer om!

Hvor kommer interessen din for mote fra?

- Interessen min for mote kom fra moren min Mali. Hun gikk i klær hun enten hadde laget selv eller noe som var vintage. Meste av inspirasjonen min til fashion kom fra Mali.

Beskriv stilen din med tre ord?

- Trendsetter, wavemaker og baggy.

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- At det er en rød tråd. At ting matcher litt, men ikke for mye. Det er veldig lett at ting blir «overkill» når du skal matche med sterke farger eller en tracksuit. Matcher vanligvis med det som er minst markant på plagget.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Har ikke bodd i Trondheim på ett og et halvt år, så har ikke sett så mye i det siste. Men synes de yngre kler seg bedre enn de over 20. Har sett mye «fly kids» i feeden min her og der.

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Mali og Robin Williams.

Hva er favorittantrekket ditt?

- Det siste jeg har laget bruker å være favoritten, så må bli disse buksene jeg laget sammen med en vintage tour/rap tee. Med litt loose fit.

Hvilket antrekk har du angret på at du hadde på deg?

- Det har jeg faktisk ikke.

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

- En kjole.

Er det noe du samler på?

- Jeg brukte å samle på det man vil kalle «hypebeast»-produkter. Som for eksempel Supreme, Palace, Ice cream og så videre. Men jeg mistet helt interessen for det da jeg startet å lage klær selv.

Hva er det eldste plagget i garderoben din?

- Må være denne skinnjakken jeg arvet av min far. Tror den er fra sent 70-, tidlig 80-tall.

Hvordan så stilen din ut for ti år siden?

- Haha. Da gikk det mest i fotballklær vil jeg si. Men når jeg ikke spilte fotball gikk det i baggy jeans og store t-skjorter som jeg går i nå.