Slik klarer Johannes (21) å bo på kun 14 kvadratmeter

Da Johannes fra Melhus først flyttet inn i den 14 kvadratmeter store blokkleiligheten i Ila, var han skeptisk.

- Jeg er oppvokst på småbruk, og er vant til skog og stor plass. Dette er noe helt annet, sier han og ler.

Retro stil

I fjerde etasje har 21-åringen satt sitt personlige preg på leiligheten. Det er tydelig at Johannes er glad i musikk. Platespilleren er godt synlig i det ene hjørnet og hyllene fulle av lp-plater. På den ene veggen henger én av gitarene hans - en annen står like ved den eldgamle retrolampa hans som er kjøpt på Fretex.

- Jeg er egentlig ikke så interessert i interiør, men synes ofte at eldre gjenstander er kulere enn nye. Som gitarist er man glad i gamle ting, sier Johannes og smiler.

Til daglig studerer han musikkvitenskap på NTNU, og spiller i hele fire band. Ofte drar han fra leiligheten klokken halv åtte på morgenen og er ikke hjemme før ved midnatt.

- Jeg er ikke så veldig mye hjemme, men trives utrolig godt her når det er tid til det, forklarer gitaristen.

Praktiske løsninger

Med jevne mellomrom har han også besøk, og forteller at han på det meste har hatt ni mennesker inne i den 14 kvadratmeter store leiligheten. Ifølge Johannes har ikke det vært noe problem.

Takhøyden får leiligheten til å virke romslig, og hemsløsningen med seng, frigjør mye plass på gulvet. Den plassbygde spiseplassen fra kjøkkenkroken er også praktisk - i tillegg til den plassbygde hylla hvor Johannes har plass til alle klærne sine og lp-samlinga. På det lille badet er det både vaskemaskin og dusj.

- For meg er dette optimalt. Jeg hadde lyst til å bo alene og her får jeg det, sier Johannes, som i tillegg til å studere og jobbe som musiker, er vikarlærer på kulturskolen.

Utnyttet plassen

Hanne Sivertsen og Gunnar Eidsvik Tvedt er begge industridesignere, og eier leiligheten Johannes leier for 7000 kroner i måneden. Ifølge Hanne var leiligheten både hvit og kjedelig, med malplasserte skap, før de bestemte seg for å oppgradere.

- Området var ikke utnyttet ordentlig, men med restmaterialer vi fant på arbeidsplassen min, klarte vi å skape gode løsninger for en rimelig penge, forklarer Hanne.

Paret så flere områder som ikke var utnyttet - noe som er viktig når hele leiligheten kun er på 14 kvadratmeter.

- Nå er arealet foran vinduet utnyttet med spise- og arbeidsplass, og den ene veggen med hyller. For oss var det viktig at hybelen føles som et hjem, og ikke bare et rom man skal bo i. Det skal være fint og koselig, og et sted leieboeren har lyst til å være, sier Hanne.

Utsikt til Hurtigruten

Fra leiligheten i fjerde etasje, har Johannes sjøutsikt. Fra senga si på hemsen, kan han ligge og se Hurtigruten seile forbi i Trondheimsfjorden mens platespilleren durer i det fjerne.

Platesamlingen består av mye forskjellig, men kanskje mest gammel americana, rock og blues.

- Som musiker er jeg opptatt av at musikken skal kjøpes. Hører jeg på en artist over lengre tid på Spotify, kjøper jeg plata for å støtte opp, sier 21-åringen.

Snart er det ikke lenger plass i hylla hvor platesamlinga står. Johannes har imidlertid ingen planer om å flytte på seg med det første.

- Hvis den blir helt full, får jeg finne på noe smart. Jeg flyttet inn hit i februar i år, og blir nok her ei god stund. Jeg trives veldig godt her, sier Johannes fra sofakroken.

