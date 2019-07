Magdalena (23) fra Trondheim: - «Blond grunge-heks» beskriver meg godt

I serien #minstil snakker vi med mennesker fra Trondheim som skiller seg ut med sin stil.

Magdalena Dølplass er 23 år og holder til på Byåsen. Hun studerer på NTNU, og er straks ferdig med en bachelor i sosiologi, og en bachelor i psykologi.

Men denne gang er det klesstilen hennes vi skal få høre mer om!

Hvor kommer interessen din for mote fra?

- Den kom helt naturlig etter jeg begynte å høre på punk og rockeband, og jeg følte meg veldig hjemme, og forstått i deres kultur. Jeg ble veldig inspirert da, og sånn fortsatte det bare. Å kopiere stilen derfra føltes riktig, og det ga meg selvtillit. Senere liker jeg å tenke at jeg har beveget meg i en mer «feminin» retning.

Beskriv stilen din med tre ord?

- Blond, grunge-heks føler jeg beskriver meg godt. Det går i mye svart, og en del skjorter og ruter. Etter mye eksperimentering med hårfarger har jeg kommet frem til at jeg liker min naturlige blondfarge best, og jeg føler den på lik linje med stil kan regnes som et trademark. Jeg føler samtidig at det blonde håret gjør at jeg ser litt «snillere» ut, og dermed gjør meg mer tilnærmelig.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Det er en altfor stor genser som jeg pleier å ha på meg på flyturer. Vanligvis referert til som klovnegenseren. Den var noe av det første jeg kjøpte på Ebay da jeg fikk mitt eget bankkort. Tanken min var at jeg ville ha en av de typiske 80-talls collegegenserene som man ser på gamle tv-serier. Den hevdes å være fra 80-tallet, og det viser seg å være merch fra et italiensk fotballag. Jeg har fått mange tomler opp fra eldre menn jeg ikke kjenner når jeg har på meg denne ute.

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- At det er annerledes enn hva jeg brukte i går, og det er en utfordring når nesten halve skapet er fullt av svarte klær! Det positive igjen, er jo at alt matcher. Jeg lar meg ikke begrense, og jeg har perioder hvor jeg blir veldig opphengt i én type mønster. En gjenganger er ruter, gjerne i mørke farger, men jeg har også altfor mange topper med blomsterprint i pastellfarger. Det er utrolig sjeldent at jeg tenker «jeg skulle ønske jeg tok på meg noe annet». Jeg vil si at min stildannelse alltid har hatt en dirkete link med min identitetsbygging, og økning av selvfølelsen min.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Jeg synes generelt folk ser veldig like ut, og jeg føler ofte at jeg går forbi samme person tre ganger på rad. Samtidig synes jeg det er en flora av kreative og inspirerende mennesker her i Trondheim. Man må nok bare se bedre etter, ikke alt reflekteres på utsiden. Dessuten er det veldig mange tatoveringsstudier her i byen, og det sier litt om hvor kule folk er her.

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Tidligere fant jeg mye inspirasjon fra forskjellige band. Jeg oppdaget Green Day en morgen jeg så på MTV, og det var som et lys tentes og alt ga mening. Dette var slik jeg ville se ut. Jeg ble glad i gamle punkband som blant annet Sex Pistols og Rancid, og dermed fulgte stilen min etter. Nagler, piercinger, hullete klær og unormale hårfarger. Kvinnelige inspirasjoner som Avril Lavigne gjorde at jeg ble mer opptatt av hvordan man kunne være kul, og samtidig se ut som en jente. Etter jeg fikk meg instagramkonto, for et år siden, har jeg funnet mye inspirasjon, og nettbutikker som har klær som er mer min stil.

Hva er ditt favorittantrekk?

- Om sommeren er jeg stor fan av å bruke kjoler, og jeg synes det er noe folk burde gjøre mer. Det er søtt, god nedkjøling, og du er ferdig å kle på deg på null komma niks. Jeg er svært fan av kjolene til Killstar, og jeg kjøper omtrent alle de lager. Jeg har en enkel kjole som jeg alltid føler meg bra i, så hvis jeg er usikker på hva jeg skal ha på meg så ender det ofte på den.

Hva er det antrekket du har hatt på deg som du angrer mest på?

- Jeg hadde en hvit hatt, på ungdomskolen, som jeg kjøpte av en selger, da vi satt på restaurant i Gran Canaria. Jeg husker jeg syntes den var veldig kul.

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

- Hmm… Sokker, og mine trofaste Converse hvertfall.

Er det noe du samler på?

- Jeg er mer en som sparer på alt mulig rot, enn en som samler på noe spesielt.

Hva er det eldste plagget i din garderobe?

- For noen år siden rotet jeg litt i kjelleren hjemme hos bestemor og bestefar. Da endte jeg opp med å finne skoene som mamma hadde på seg da hun giftet seg med pappa, før jeg ble født. De er hvite, med litt gulldetaljer på baksiden, min størrelse, og absolutt ikke min stil i det heletatt. De har stått i sko-reolen min de siste årene, og jeg har aldri brukt dem.

Hvordan så stilen din ut for ti år siden?

- På den tiden var jeg tretten år, og dette med stil var litt mer komplisert. Jeg hadde noen år før dette gjennom musikk oppdaget blant annet punkerstilen, som jeg falt helt pladask for. Men det ble en form for dra-kamp mellom meg og deler av familien. Jeg ville sminke meg, rette og farge håret og bruke alt som hadde nagler på seg, mens det generelle ønsket i familien var at jeg skulle være mer vanlig. Med en god del mas, shoppingturer og noen ekser med svart hårfarge endte det slik jeg ville. Dette møttes så klart med litt motstand fra andre i familien, og jeg ble løpt etter med både sminkefjerner og hårbørste til tider. Jeg må le litt når jeg tenker tilbake på det.