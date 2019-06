Eksperten svarer: Så mye må du spare i måneden for å kjøpe bolig

- I Trondheim er det ganske dyre boliger, som gjør at det kreves ganske mye i egenkapital, sier Eldar Rønning, privatøkonom i Sparebank 1 SMN.

Han forteller at omtrent 50 prosent av unge som kjøper bolig får hjelp av foreldrene, men at det er blitt færre nå enn tidligere. Rønning tror at en av grunnene til det er at unge har blitt mer bevisst på sparing enn tidligere.

75 000 kroner i året

En tommelfingerregel dersom man skal kjøpe bolig, er at man må ha 150 000 kroner i egenkapital per million boligen koster. Dersom du skal kjøpe en bolig til 2,5 millioner kroner, er kravet at du må ha 375 000 kroner i egenkapital.

- Vi ser at mange unge starter for sent med boligsparing, men at de fleste er generelt flinke til å spare. Dersom man ønsker å kjøpe en bolig til 2,5 millioner kroner, og ønsker å kjøpe den i løpet av fem år, er man nødt til å spare 75 000 kroner i året. Det blir med andre ord 6250 kroner i måneden, som er mye dersom man er student eller ikke i full jobb, sier Rønning.

Han oppfordrer derfor unge til å begynne boligsparingen tidlig, da det er et tøft boligmarked å komme inn i.

BSU som sikkerhet

I fjor ble det endring boliglånsforskriften, som gjør at BSU (Boligspar for unge) nå kan brukes som sikkerhet dersom man skal kjøpe bolig. Det innebærer at man ikke trenger å bryte BSU-kontoen, men at man kan beholde den og spare videre.

- Mange benytter seg av BSU som sikkerhet når de kjøper bolig, og fortsetter å spare. Det gjør BSU-ordningen til et enda bedre produkt for brukeren, sier han.

Rønning forteller at det er mange som ikke er klare over endringen som ble innført i fjor sommer, men at det kommer som en positiv overraskelse på de fleste unge førstegangskjøperne.

- Det er for lite kunnskap blant unge når det kommer til økonomi, BSU og så videre. Mange har ikke noe forhold til det, og er ikke noe man tar stilling til før man faktisk ønsker å kjøpe en bolig. Men før den tid er man nødt til å spare mer og ta noen vakter på jobb.

Nullet ut skattepengene

Privatøkonomen anbefaler å begynne å spare i BSU når du begynner å jobbe, slik at du får skattefradrag på fem tusen i året. Mange foreldre begynner også å spare i BSU for barna, for å «låse» pengene til boligkjøp.

- Dersom man begynner å jobbe for eksempel i en sommerjobb, er det også mulig å få nullet ut skatten man har betalt. Om du skatter under fem tusen vil du få igjen alt på skatten dersom du har spart 25 000 i BSU, sier han.

Til slutt kommer han med et råd til unge som har tenkt til å kjøpe bolig en gang i fremtiden:

- Alle kan spare litt. Dersom man bor hjemme får man alt dekt, og kan spare det meste man tjener. Man må rett og slett bruke mindre og spare mer, sier han.