- Det verste med Trondheim er trangsynte trøndere som har alt for mye jantelov i blodet

Jobb: Influenser på heltid

Alder: —

Instagram: @Kristy.lani

Følgere: 550 000

730.no hadde en kåring over Instagram-kontoene med aller mest likes i Norge i 2018 - og Kristine Thronæs fra Trondheim havnet på 16.-plass, over både Jørgine Massa Vasstrand og Vegard Harm. Skal vi tro nettstedet, høstet hun svimlende 5 millioner likes i fjor!

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Lite å gjøre på en dag siden det er flertallet i Stortinget som bestemmer uansett. Jeg tar som forutsetning at jeg hadde hatt reell makt. Jeg ville fokusert på privatisering i form av støtte og fordeler til privat næring. Norge trenger litt konkurranse innenfor visse bransjer.

Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- Jeg har egentlig ikke så mye å bekymre meg for når det kommer til mitt private liv. Jeg er for øyeblikket i Miami, så min største bekymring har nok vært å bli vant med trafikken her nede.

Hva har du har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Så rart at et så enkelt spørsmål kan være så vanskelig æ svare på. Veldig mye har fått meg i godt humør. Reise, spise god mat, henge med mine venner og oppleve morsomme hendelser.

Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Min farmor og farfar. De døde dessverre før jeg ble født.

Bor du i Trondheim nå, eller har du flytta?

- Jeg bor i Trondheim, men har planer om å flytte om ikke alt for lenge.

Hvor i Trondheim drar du helst på byen?

- Nordøst, elsker drikken/maten og de som jobber der er helt magiske, må helt klart oppleves!

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim, hvor drar du da?

- Jeg er ikke akkurat et friluftsmenneske, men jeg er veldig glad i å ta lange joggeturer på Ladestien.

Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Beste: familie og venner. Verste: Været og trangsynte trøndere som har alt for mye jantelov i blodet.

Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- My bestie @Hellylife.

Hvem er dine tre favorittbloggere/Instagrammere?

- Åhh det et vanskelig, er det lov til å si at jeg ikke har noen favoritter? Mine favoritter er vell de jeg følger på Instagram.

Kan vi få en usminket selfie av deg?

- Det skal være noen usminkede bilder på min Instagram, de som er interessert i det kan ta turen innom ;)

Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagram-kjendis»?

- Vil ikke kalle meg selv en kjendis tho, men det positive med å ha følgere på sosiale medier:

1. Møte mennesker fra hele verden, noen av mine beste venner har jeg møtt igjennom Instagram.

2. Ha muligheten til å reise og bli invitert til morsomme eventer.

3. Få muligheten til å leve av fotografering.

- Negative:

1. Ta bilder midt på gaten mens folk rundt stopper og ser på.

2. Se at mennesker som verken kjenner deg eller har noen gang møtt deg lyge om deg på nett, lage falske rykter og slenge dritt uten at du har mulighet til å forsvare deg selv.

3. Å få beskjed om at du er en «offentlig person» og derfor må tåle å bli trakassert.

Om du aldri startet med Instagram – hva hadde du gjort i dag?

- Da hadde jeg drivet med markedsføring eller fotografering.