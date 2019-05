«Grusomme Marit» har nesten 9000 følgere på Twitter. Det hele startet da hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling

Marit Daaland Lesjø, som bor i Trondheim, har vært aktiv på Twitter siden 2011. Da hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling, begynte hun å tvitre om det hun syntes var gøy og rart under oppholdet.

- Jeg har bipolar lidelse, som betyr at jeg har oppstemte perioder og nedstemte perioder. Nå tar jeg medisiner for det, som funker greit, forteller Lesjø.

Hun legger til at hun har vært innlagt for bipolar lidelse rundt ti ganger, siste gang i 2015.

Depresjon i 1743 var ganske likt depresjon i 2017, men de hadde ennå ikke oppdaget kuren "tenk positivt og gå en tur i skogen". pic.twitter.com/bS4qTKdEAh — Grusomme Marit (@GrusommeMarit) March 27, 2017

- Det er selvfølgelig kjipt å være innlagt, og det er mange triste historier i gangene, men det kan også oppstå en del komiske situasjoner. Jeg husker spesielt en diskusjon om hvorvidt det skulle være lov til å le høyt på avdelingen. Det hendte at jeg måtte bite meg i kinnet under gruppeterapien, uten å antyde at jeg ler av folk. Det er selve settingen, som for eksempel at pasientene behandles og snakkes til som om vi går på barneskolen. Og behandlere som skryter av oss ved å si «nå synes jeg dere er veldig flinke til å snakke sammen!». Jeg har aldri respondert med «tusen takk!», men jeg skulle ønske jeg hadde gjort det.

I 2015 fikk hun ECT-behandling for alvorlig depresjon.

- Jeg ble overrasket over hvor bra det funket. Elektrosjokk høres dramatisk ut, men det oppleves ikke sånn, i alle fall gjorde det ikke det for meg, forklarer Lesjø.

Forskning: Aktivitetsplikt fikk ikke flere unge i jobb En ny kartlegging viser at kommuner som innførte aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, ikke fikk flere unge ut i arbeid.

Datteren er favorittema

I en leilighet i Trondheim bor Lesjø, sammen med datteren sin på 12. Hun har tvitret om dattera siden hun var «5-åringen».

- Hun synes det er gøy å bli skrevet om på Twitter, ofte vil hun gjerne at jeg skal lese det jeg har skrevet høyt. Spesielt de gamle innleggene er hun glad i, hun synes det er gøy å lese om hvor rar hun var, forteller Lesjø.

Elsker at vi har liten leilighet når tolvåringen har fest og jeg kan tyvlytte på jentepraten. De lurte feks på om en gutt i klassen er kåt fordi han alltid suger på ting. Ropte nesten "det betyr bare at han savner mammaen sin!" men fant ut at jeg ville få mer ut av å bare lytte. — Grusomme Marit (@GrusommeMarit) September 9, 2018

Skriver bok

Nå skal Twitter-entusiasten skrive bok.

- Jeg håper jo at den er ute om et år, men det er ikke helt sikkert ennå, forteller hun.

Lesjø vil skrive flere bøker, og håper at den første vil treffe noen.

Før i tiden kvittet de seg med gale folk ved å drive dem til skogs. Det gjør de ennå. "Gå en tur i skogen", sier de. "Det hjelper". — Grusomme Marit (@GrusommeMarit) April 30, 2016

- Boken handler om ensomhet, psykiatri og destruktive relasjonsmønstre, blant annet. Jeg synes spesielt balansen mellom nærhet og avstand i relasjoner er interessant, det er noe grunnleggende menneskelig i det, som vi alle må finne ut av. Og vi blir aldri utlært, siden vi stadig treffer nye mennesker, med sine egne behov for grenser og tilknytning. Dette høres visst ganske dystert ut, men jeg håper boken er morsom også, for det har faktisk vært veldig gøy å skrive den. Jeg håper en og annen leser får noe ut av den, forteller hun.

Favoritt-tweet

Lesjøs favoritt-tweet er fra brukeren @Iggsigg. Tweeten handler om døden.

Å dø. Tenk så flaut. All oppmerksomheten. Begravelse. Taler. Unna vei, her kommer viktigper i sin _egen_ kiste.



Nei da vill jeg heller leve — igg (@Iggsigg) May 8, 2015

Favoritten hun selv har tvitret er en humoristisk tolkning av låta Walls, av Susanne Sundfør.

Fikk i oppgave å analysere klassikeren Walls av Susanne Sundfør pic.twitter.com/tgxYBWwPL5 — Grusomme Marit (@GrusommeMarit) August 27, 2015