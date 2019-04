Slik tar du vare på håret ditt før, under og etter farging

Vi har pratet med daglig leder på H2 Nordre, Inghild Ege, og daglig leder på Coma i Munkegata, Elisabeth Rendall, om deres beste tips når det kommer til farging og bleking av hår.

- Skal man ha det vi kaller «crazy colors», er det viktig at hårkvaliteten er god nok til at vi kan gjøre det nesten helt hvitt før vi farger det, forteller Ege.

Hun legger til at det er enklere for dem med kort hår å eksperimentere med farger.

- Da er det enklere å vokse alt ut igjen.

Rendall forteller at hun alltid spør kunden hvor mye penger og tid hen ønsker å bruke på håret før de starter prosessen med crazy colors.

- Det er mye vedlikehold med farger, og det kan ta tid å oppnå etter-bildet du har sett på Instagram, forklarer hun.

Proteiner

Rendall på Coma forteller at det er stor forskjell på økologisk og plantebaserte blekemidler. Men selv om den plantebaserte blekingen er mer skånsom enn andre produkter, er det viktig å teste om man tåler det før man bleker hele håret.

- Få frisøren til å ta en allergitest på deg, sier hun.

Etter man har fått lysere hår er nøkkelingrediensen i etterbehandling proteiner, ifølge Rendall. Hun forklarer at når håret blir bleket, mister det en stor del av proteinene i hårstråene. Derfor er det viktig å behandle håret rett etter man har vært hos frisøren.

Ege på H2 understreker viktigheten av en konsultasjon og god dialog med frisøren din før du går løs på en stor forandring.

- Hør på hva frisøren din sier, hvis han eller hun mener du bør ta det over flere frisørtimer, så er det for å skåne håret så mye som mulig. Går man fra svart til platinablondt på én dag, er håret som regel ødelagt. Tar man det over lengre tid, kan man ivareta håret slik at man faktisk har noe igjen på slutten av prosessen.

Instagram-hår

Både Rendall og Ege er enig: før -og etter bilder på Instagram gir et falskt inntrykk av prosessen som står bak en stor hårforandring.

- Mange kommer inn med bilder, men noe som funker for andres hår, funker ikke nødvendigvis på ditt. I tillegg er det mye lys og redigering som står bak kjendisenes bilder på Instagram. Derfor er det nesten uoppnåelig i virkeligheten, forklarer Ege.

Rendall legger til at bak et før -og etter bilde ligger det som regel en hel dag med arbeid hos frisøren bak.

Ta vare på fargen hjemme

Har man farget håret i sterke farger som rødt, grønt, rosa og blått kan man unngå å gå til frisøren hver andre uke for å friske opp fargen.

- Det finnes sjampo, balsam og hårkur med pigmenter som gjør at fargen holder lenge. Hjemmepleie er viktig for dem som vil at en farge skal vare, sier Ege.