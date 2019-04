Seks billige og sunne frokoster med havregryn

Er du lei av den samme kjedelig frokosten hver morgen? Tenk deg å starte frokosten med muffins eller pannekaker, som attpåtil er sunne… Det er faktisk mulig!

Det finnes et hav av deilige frokostmuligheter basert på havregryn eller havremel, så her er det bare å bruke fantasien.

Proteinpannekaker

Dette er en klassisk frokost for mange kroppsbyggere.

100 g havregryn

5 eggehviter

1 ts bakepulver

1 banan

1 scoop* vanilje proteinpulver (valgfritt)

1 ts kanel (valgfritt)

*1 scoop = en skje som følger med proteinpulverboksen.

Miks innholdet i en stavmikser og stek på panna. Da kan du servere rykende ferske proteinpannekaker på ti minutter! Spis gjerne pannekakene med syltetøy og peanøttsmør. Nam!

Havregrynsgrøt med sjokolade

Til alle matmonser som drømmer om sjokolade fra morgen til kvelds.

100 g havregryn

Cirka 2 dl vann

1 eggehvite

1 ss raw kakaopulver

1 scoop proteinpulver med sjokoladesmak (valgfritt)

Kok opp havregrynene med vannet på vanlig måte og la grøten tykne. Når grøten er tyknet, tilsetter du eggehviten og rører godt til grøten har fått en luftig konsistens. Til slutt tilsetter du kakaopulveret og proteinpulveret, som røres godt inn i grøten. Ikke la grøten stå for lenge på varmen etter at dette er tilsatt, for den kan fort bli tørr. Server gjerne med peanøttsmør og banan som topping.

Havregrøt med eggehvite

Den klassiske havregrøten blir fort litt tørr og kjedelig. Ved å tilsette litt eggehvite får du plutselig en ny og bedre versjon av klassikeren.

100 g havregryn

Cirka 2 dl vann

2 eggehviter

½ ts salt

Ha i salt og kok opp havregrynene til de tykner. Deretter tilsetter du eggehvitene og rører godt om, poenget er at eggehviten skal blande seg inn i havregrynene raskest mulig. La det koke opp på ny til grøten får en luftig konsistens, og server. Topp gjerne grøten med peanøttsmør og syltetøy, eller kjør den klassiske vrien med rosiner, kanel, sukker og smør.

Muffins

Hvem vil vel ikke starte dagen med en deilig frokostmuffins? Muffins trenger så absolutt ikke være usunt!

1 dl havremel (kan erstattes med havregryn, men da må du bruke stavmikser på røren)

2 scoop bakeproteinpulver

1 ss kanel

1 ss bakepulver

1 ss sukrin

5-7 dråper vaniljestevia

3 egg

1 opphakka banan

0,3 dl vann

Bland alt sammen og stek midt i ovnen på 180 grader i 15-20 minutter. Oppskriften er nok til åtte muffins. Dette tar litt tid, derfor er det kanskje lurt å lage muffinsene på forhånd. Frys dem ned og ta opp til frokost når du vil! Det er også mulig å bytte ut banan med eple eller andre bær for å skape variasjon. Mørk sjokolade i er også å anbefale.

Oppskriften kan lages uten proteinpulver. Søtningsmidlene kan erstattes med vaniljepulver og sukker, men da blir det en mindre sunn versjon av frokostmuffinsen.

Smoothie

Er du travel på morgenkvisten, passer denne frokostvarianten ypperlig.

4-5 isbiter

1 dl havremel/havregryn

1 banan

Litt soyamelk eller vanlig melk

2 dråper vaniljestevia

Blend sammen og server. Det smaker overraskende godt, og man kan mikse havregryn inn i de fleste smoothier. Greit å vite!

Frokostkake

Dette er også et raskt alternativ som funker vanvittig bra på morgenkvisten.

100 g havregryn

1 helt egg

3 eggehviter

Litt kanel

1 banan

1ts bakepulver

Miks innholdet sammen med en stavmikser og ha det i en avlang matboks. Kjør røren i mikroovnen på full guffe til røra stivner. Dette vil ta et sted mellom 1-3 minutter. Server med sukker og kanel, eller syltetøy.

Bon appetit!

