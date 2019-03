Markus (23): - Om ti år jobber jeg internasjonalt som motefotograf. Det har alltid vært målet

Sist snakket vi med regissørspiren Yme (22) som jobber med både kortfilm og spillefilmer.

Denne uken er det Markus Nymo Foss (23) som står for tur, som bestemte seg allerede på ungdomsskolen for at han ville bli fotograf.

Kjenner du et ungt jobbtalent som burde være med i denne serien? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som fotograf i Berre Kommunikasjonsbyrå. I Berre er det alt fra helt vanlige ansattportretter i en bank til større shoots med et helt team på set. Selv gjør jeg både foto og video, men stiller ofte opp som assistent på større produksjoner og shoots. Liker veldig godt måten vi jobber på set, og for meg så har det ikke så mye å si hvem som har tatt bildet - så lenge det står foto av Berre Kommunikajonsbyrå så vet jeg at det er dyktige kollegaer som har gjort en god jobb. Og det gir mer en lagseier for alle enn en enkeltseier for den som har tatt bildet. Personlig lærer jeg jo masse av disse produksjonene, og gleder meg til å jobbe fremover her og få mer ansvar.

- Hvis det er tid til overs har jeg også et eget foretak hvor jeg tar litt mindre jobber. Perfekt kombinasjon egentlig. Høyt tempo og mye som skjer i Berre, litt mer pusterom og kunstnerisk frihet i eget arbeid. I det siste har det vært en del band i eget foretak som er utrolig inspirerende å jobbe med - spesielt når jeg kan følge med og se hvor bra de gjør det. Band er også veldig åpne for mitt eget uttrykk, så jeg kan eksperimentere mye. Det er spennende på en helt annen måte enn utfordringene i Berre - men jeg ville ikke vært foruten noen av dem. Det blir så variert og inspirerende å jobbe med.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg bestemte meg allerede på ungdomsskolen for å bli fotograf, så jeg har vært ganske målrettet hele veien. Fullførte medier og kommunikasjon på videregående, gjorde meg ferdig med militæret og startet på Norsk Fotofagskole i 2016. Der studerte jeg to år fagfoto med fordypning i mote. Det var der ting virkelig begynte å skje for meg som fotograf, og ble forberedt på hvor mye jobb det faktisk er.

- I tillegg er jeg egentlig glad jeg var helt lost i hvilken stilretning jeg skulle gå, som gjorde at jeg bare testet alt mulig og lærte masse - det kjenner jeg at jeg får igjen for i dag! Jeg har hele veien vært heldig med lærerne mine som har vært interessert og pushet meg. Jeg har fortsatt kontakt med læreren min fra videregående. Fantastisk, litt gæren fyr som alltid støttet meg. Og Fotofagskolen er jeg innom nesten hver uke. Enten det er å sitte en sen kveld å fremkalle og scanne negativer, eller om det bare er å ta en kaffe og slå av en prat.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg er faktisk litt usikker på hvordan det gikk seg til, men det ringte en telefon fra Lasse som spurte om jeg var interessert i en stilling som fotograf hos de. Og etter det var det jo bare å si opp jobben jeg allerede hadde og begynne så fort jeg kunne. Fotofagskolen og Berre Kommunikasjonsbyrå er jo naboer, så jeg jobbet vel hardt nok til at det spredte seg et lite ord mellom bygningene her. I tillegg så jobber jeg nå tett med han som også var sensoren min på eksamen, så jeg må iallfall ha gjort en god nok jobb der. Det er uvant å skryte, men jeg har faktisk vært flink og jobbet mye. Lenge. Og det må jo være lov å si. Og det som er fint er jo at jeg fortsatt føler at det nettopp er begynt.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første betalte jobb tror jeg var et bryllup jeg gjorde i starten av videregående. Men som så ung fotograf er jeg usikker på hva som egentlig defineres som jobb eller ikke - jeg tok bare bilder av alt mulig og husker ikke engang hva jeg tok betalt for og ikke. Har jobbet med alt fra gårdsarbeid til kassa på Coop og den runden der med studentjobber, men drømmen har jo alltid vært å kunne leve av fotografi. Og har alltid hatt et mål om å gjøre noe kreativt. Jeg hadde aldri taklet å sitte å dytte rundt på papirer hver dag.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg veit ikke om det defineres som tabbe, men det var iallfall en lærepenge. Jeg skulle fly en drone for første gang i Alta tidligere denne uka, spennende nok fra en båt. Dronen reagerte ganske heftig på metall og magnetismen på båten, så jeg mistet helt kontroll. Så i stedet for å miste dronen på sjøen så tok jeg den med hendene. Men noen små sår på fingrene er lettere å leve med enn en drone på havet. Tror jeg lettere hadde sett på det som tabbe om jeg ikke hadde med meg dronen tilbake på kontoret.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg tror de to viktigste punktene for meg er variasjon og teamspirit. Det høres sikkert rart ut med en tanke om teamspirit som fotograf, men det er både i Berre og i eget arbeid. Og jeg vet hvor heldig jeg er som har et byrå rundt meg - det å skulle være fotograf helt på egenhånd er kanskje det hardeste. Enten det er en shoot med modeller, stylister, kunder og et større apparat rundt, eller om det er kun meg og en venn som er modell for fun. Det å skape noe har jeg alltid likt. Da jeg sluttet på Fotofagskolen gruet jeg meg til å dra fra medstudenter og venner som pushet hverandre, men i Berre har vi det samme miljøet med et ønske om å gjøre hverandre bedre - og her er jo folk enda flinkere i et enda bredere spekter. I tillegg har vi fra skolen heldigvis fortsatt kontakt og gir hverandre feedback.

- I Berre gleder jeg meg alltid til å gå til jobb. Det går aldri an å planlegge dagen helt, det er alltid noe dukker opp som må fikses. Jeg må alltid være våken og spontan, noe som virkelig utfordrer meg av og til. Jeg liker egentlig å planlegge og ha litt oversikt, men har så utrolig godt av å bare bli kastet ut i ting. Egentlig som en endeløs kreativ hjernetrim med nye oppgaver hver dag. Og når det kanskje blir litt for høyt tempo i den digitale verden så er det digg å falle tilbake på et gammelt mellomformat fra 95. En mye langsommere prosess både på shoot og etter shoot. Det er ikke noe vits å stresse, ting tar den tiden det tar og det er rom for å puste ut. Litt iallfall.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Naturligvis er det jo en utfordring når jeg ikke har like mye erfaring som de andre - men det er jo også en fordel med tanke på at jeg kanskje går inn i samme oppgave med et annet syn enn de som har gjort det tusen ganger, og da kan jeg jo skape noe nytt. Og så er det jo en jobb med veldig mange inntrykk med alt fra å reise til nye steder til å møte mennesker jeg ellers aldri ville møtt. Men jeg lærer på en måte like mye teknisk og faglig som jeg lærer om meg selv i sosiale settinger jeg havner i. Folk er stort sett hyggelige, og hvis de ikke er det - så er jeg bare ekstra blid og forståelsesfull.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Jeg håper de ser på meg som positiv og ivrig, hvis ikke gjør jeg noe feil. Og så er jeg veldig åpen for å prøve ting. Jeg svarer ja nesten før jeg vet hva oppdraget er - all erfaring er jo bra å ha med seg videre. Neste gang det er et likt oppdrag kan det hende det er mindre tid på shoot og kortere deadline, og da er det jo digg at man sa ja den første gangen og lærte hvordan man skulle løse det. Jeg er egentlig ganske lik på fritiden også. Er med på det meste som skjer - og skulle oftest vært to steder samtidig. Får mye energi av å være med andre, men innimellom er det kanskje litt for mye jobb og sosialt og litt for lite søvn.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mitt beste tips er å si ja til alt mulig rart. Jeg får høre at jeg må lære meg å si nei, men jeg vil alltid lære mer og bli med på ting. Og det hjelper jo å like det man driver med da. Jeg gleder meg til lengre dager med lys så jeg kan ta bilder når jeg kommer hjem fra jobb også. Jeg har jo drømmejobben.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år jobber jeg internasjonalt som motefotograf. Det har alltid vært målet, og det har fått meg hit allerede. Jeg trives veldig i Berre og har ikke noe hastverk med å dra noe sted, men jeg tror det alltid er viktig å ha et mål.