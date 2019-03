Dette er tegnene på at partneren din er sjalu

Forhold er kompliserte. Selv om følelsene er på rett sted, betyr det ikke at alt annet trenger å være perfekt. Sjalusi er et vanlig problem i mange forhold. Nettsiden Elite daily har skrevet en liste over fem ting du kan relatere til hvis du har en sjalu partner.

Dette betaler kvinner mer for enn menn Likestillingen har kommet langt i Norge, men for noen produkter og tjenester må kvinner likevel betale for mer enn menn.

Hen vil alltid se på mobilen din

Hvis partneren din konstant prøver å få med seg hva du gjør på mobilen din og hvem du prater med, er det sannsynlig at de er av den sjalu typen.

Det kan bety at partneren din ikke stoler på deg, og er skeptisk til hvem du prater med og er venner med. Det kan føles som et stort overtramp, spesielt hvis partneren din leter etter «bevis» på at du har gjort noe bak ryggen deres.

Hvis du fremdeles vil fortsette å jobbe med forholdet, til tross for i overkant mye snoking, kan det være lurt å være så åpen at det ikke er noe for partneren din å finne ut av. Konfronter partneren din på en trygg og rolig måte. Kanskje er hen veldig usikker på seg selv eller har dårlige erfaringer fra tidligere forhold? Prøv å løs det med kommunikasjon og åpenhet, og hvis problemet fortsetter, kan det være lurt å gjøre noe litt mer drastisk.

Stolte av sterke «Game of Thrones»-roller Et av anmeldernes ankepunkter mot «Game of Thrones» fra starten var at den var «kvinnefiendtlig». Sentrale castkilder tar avstand til kritikken.

Hen er veldig opptatt av hva du legger ut på sosiale medier

Hvis du har en sjalu partner, er det sannsynlig at de vil ha oversikt over hva du har tenkt å poste og har postet, på sosiale medier. Kanskje legger du ut et bilde som er lettkledd, uten å si fra til partneren din først, så blir hen irritert.

Datingekspert Stef Safran sier til Elite Daily at om partneren din stiller spørsmål ved innleggene dine på sosiale medier til vennene dine eller familien din, kan det bety at de ønsker å ha kontroll på informasjonen du legger ut på nett.

Partneren din liker ikke vennene dine

Om partneren din ber deg om å velge mellom deg eller vennene dine, bør en varsellampe lyse. I et forhold bør begge parter stole på hverandre, da bør ikke dine vennskap med andre være et problem.

Hen vil bare være alene med deg, hele tiden

Samme datingekspert sier at om partneren din prøver å holde deg isolert med hen konstant, kan det bety at hen ikke stoler på deg med andre folk, og ikke vil «dele» deg med andre.

Du blir anklaget for ting

En sjalu partner vil ofte anklage deg for ting som ikke nødvendigvis stemmer.

Hvis partneren din nekter å prate om sine følelser og bekymringer, men gjerne anklager deg for ting slik at du ender opp med skyldfølelse, er det et stort tegn på sjalusi, ifølge datingeksperten.

Selv om partneren din er sjalu, er det mulig å løse problemene i stedet for at man ender opp med å gjøre det slutt. Det er mulig at partneren din er sjalu, uten at hen ønsker å kontrollere deg eller at de egentlig er en sjalu person. Hvis partneren din har opplevd utroskap, kan det for eksempel være en årsak til at hen er ekstra varsom og sensitiv i sitt neste forhold.

Sjalusi i et forhold kan være usunt og slitsomt. Hvis du konstant går med følelsen om at partneren din er sjalu, bør du prate med hen om det på en ordentlig måte!