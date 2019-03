Tuva (33) og Mats (33) har fått det fint, uten å legge for mye penger i interiøret

Da de i 2014 kjøpte leiligheten i en tomannsbolig på Kampen i Stavanger, fikk paret en knall grønn stekeovn med på kjøpet.

– Den så grell ut på prospektet, men var ganske kul da vi så den på visning, sier Mats Hage Eikemo.

Istedenfor å kvitte seg med ovnen, valgte de å spille på grønnfargen i resten av leiligheten. På kjøkkenet har de nå en lys grønnfarge og en av stueveggene er blitt sjøgrønn. I kontrast står det rødrosa kontoret i forlengelsen av stua.

– Selv om fargene er ulike, spiller de sammen. Jeg er opptatt av harmoni, og for meg er det viktig med farger i hjemmet. Å ha det helt hvitt slik det var her opprinnelig, er ikke «meg». Noen vil gjerne også tenke at den sjøgrønne fargen er litt uvanlig, kanskje ville folk først tenkt den ikke passet, sier Tuva Moen Holm.

– Vi var innom veldig mange grønnfarger før vi bestemte oss, da! sier samboeren.

Tok tid å bo seg inn

Da de overtok, syntes paret det så litt tomt og uferdig ut med alle de hvite veggene. Men det tok nesten to år før de malte med farger.

– Det tar litt tid å få det personlig, det er viktig å bo seg inn. Vi snakket veldig mye om hvordan det skal være, sier Holm.

Hun er grafisk designer, og jobber på Odd Standard i Hermetikken i Stavanger Øst. Samboeren er utdannet industridesigner.

– Ulempen med at vi begge er interessert i design, er at det tar lang tid å bestemme seg, sier han.

Ingenting er tilfeldig valgt i den 92 kvadratmeterstore boligen. Alt fra små mugger til stearinlys glir harmonisk inn i interiøret.

– Underbevisst skal alt passe inn. Alt er blitt valgt med omhu, sier Holm.

Alt har en historie

Jaget etter å stadig ha nye ting er hun ferdig med, og kjøper bare ting hun vet at hun kommer til å beholde lenge.

Nesten alt i hjemmet har også en historie. Fra teppet moren hennes har kjøpt i Tunisia til den herlig utdaterte globusen samboeren fikk da farfaren døde.

– Når jeg vasker opp og ser på skålen i vinduskarmen, vet jeg at den er fra stesøsteren min da hun var i Marokko. Alt har en betydning. Det synes jeg er veldig fint. Jeg blir veldig lei meg hvis sånne ting knuses, men samtidig er det jo bare ting, sier Holm.

De er opptatt av å ha et funksjonelt hjem.

– Det skal jo ikke være en utstilling. Man må jo kunne leve her, sier Holm.

For henne er det viktig å ha det fint rundt seg.

– Det høres ut som en klisjé, men det er viktig at hjemmet er et godt sted å være.

Selv om det er Holm som kommer med de fleste forslagene til hvordan innredningen skal være, er det viktig at samboeren er enig.

– Det er veldig viktig at det ikke ser ut som det bare bor en dame der. Og han har også mange meninger, sier Holm.

Samler på fargekart

Eikemo har erfaring med møbeldesign fra studiene, og har laget flere ting til hjemmet deres. Skuffeseksjoner fra Ikea har fått en benkeplate oppå, slik at det er blitt sittebenk på kontoret. For å forlenge kjøkkenet fra den grønne stekeovnen til veggen, har han laget skapdører i bjørkefinér.

– Og da vi trengte spisebord tre dager etter vi flyttet inn for å feire bursdagen min, fikset han det også, sier Holm.

Selv om hun kan bli påvirket av trender, vil hun ikke følge dem slavisk.

– Hvert år er jeg veldig nysgjerrig på årets farger. Jeg samler på fargekart, og synes det er kjempekjekt å følge med på hva som kom i det små for noen år siden, og siden sniker seg mer og mer inn, sier hun.

Den gjennomgående veggen i leiligheten har fått forbli hvit; å bare ha farger hadde blitt litt voldsomt, tror hun.

– Jeg hadde nok heller ikke likt rosafargen på kontoret like godt hvis det ikke var for de store vinduene som slipper inn mye lys. Det er en krevende farge.

Etnisk, grafisk og nordisk

Holm kjøper gjerne kunst og ting ikke alle andre har, og mikser med bilder hun eller kjæresten har tatt selv. Eller finner fotografier hjemme hos moren. Stilen i boligen er en salig miks mellom etnisk, nordisk og grafisk.

– Jeg har nok en litt sammensatt smak. Jeg er veldig glad i arabisk litteratur, og synes mønstrene og fargekombinasjonene derfra er fine. I tillegg liker jeg det nordiske og stilrene, og elsker funkishus. Samtidig liker jeg også grafiske mønstre og sterke farger.

Blant møblene er det både Ikea-kjøp og bruktfunn fra lokale gjenbruksbutikker.

– Men det må ikke skli for mye ut med gamle ting, det er fint å leve litt i nåtiden også, sier Holm.

Den forrige eieren hadde skiftet kledning, drenert, skiftet vinduer og oppgradert det elektriske anlegget.

– På en måte «usynlige» ting, men som koster mye penger, sier Eikemo.

Det de selv har gjort når det gjelder interiøret, beskriver Holm som små ansiktsløft.

– Vi er blitt flinke til å gjøre ting uten å legge for mye penger i det. Det går an å få det fint selv om man ikke er rik, så lenge man vet hva man ser etter.