Trondheimshunden Luca har 46 000 følgere: - Han har noen divaøyeblikk innimellom

Veronica Sølien Gangstøs hund Luca har 46 000 følgere på Instagram.

- Han har hatt Instagram i overkant av tre år, det første bildet ble postet 4. november 2015. Luca var da åtte uker gammel, han har virkelig vokst opp foran kamera, forteller hun.

Hvorfor lagde du Instagram til Luca?

- Jeg har lenge vært glad i å ta bilder, spesielt etter jeg kjøpte mitt første DSLR-kamera på sommeren i 2015. En venn fra folkehøyskolen hadde egen Instagram til sin hund og jeg ble inspirert av henne.

- Jeg likte godt ideen om å ha en Instagram kun for å legge ut hundebilder. Jeg ville dele bildene mine med verden. Min største frykt var at bildene skulle ligge usett på en harddisk et sted, så da ble løsningen å lage Instagram til Luca!

Hvordan fikk dere så mange følgere?

- Det tok litt tid før kontoen begynte å ta av, men det var aldri min intensjon da jeg lagde den. Det var ikke før et år etter jeg lagde kontoen at det tok av litt. Kontoen hadde gradvis økt i følgere, men så ble et av bildene mine delt på @dogsofinstagram sin side. En konto med over 4,4 millioner følgere. Da fikk jeg over 2000 nye følgere på ett døgn. Etter det økte jeg raskere og nådde 20 000 bare fem måneder senere.

- Det er ingen stor hemmelighet hvordan du får følgere, du må bare være deg selv, legge ut bilder regelmessig, svar på kommentarer og meldinger. Bruk relevante emneknagger og prøv å få bildene dine delt på andre sider.

Hva er det beste som har skjedd som resultat av Instagram?

- Det beste som har skjedd gjennom Instagram er helt klart at jeg har møtt og blitt kjent med mennesker fra hele verden.

- Jeg valgte også å studere fotografi på Norsk fotofagskole her i Trondheim fordi jeg aktivt begynte å ta bilder av Luca og forelsket meg i fotografi. Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag, hadde det ikke vært for Instagram.

- Jeg har også samarbeidet med flere firma og sponsorer som sender meg produkter mot at jeg tar bilder.

Hvordan er det å ha en mini-kjendis til hund?

- Haha, jeg føler ikke han er en kjendis. Han lever et ganske normalt hundeliv, bortsett fra at han blir fotografert litt mer enn mange andre hunder i Norge. Som regel blir han ikke kjent igjen når vi er ute på tur, det har skjedd et par ganger, men mest når vi har vært på utstillinger. De som kjenner han igjen har som regel hund og konto selv.

Har Luca blitt diva etter å ha fått mange følgere, eller er han fremdeles jordnær?

- For det meste vil jeg si han er ganske jordnær, han vet ikke at han har så mange følgere. Men han har noen divaøyeblikk innimellom. For eksempel, det er ikke alle dager det er like gøy å være modell, noen dager vil han heller snuse rundt enn å posere foran kamera.

- Som regel er han veldig flink og gjør som han får beskjed om, og lever livet som en glad og lykkelig hund.