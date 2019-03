Bjørnar (30): – Hadde aldri trodd jeg skulle bli interessert i design og antikviteter

Fakta: Slik lykkes du med samlingen

Vi mennesker er samlere av natur, mener redaktør Atle Kildebo i magasinet Samler & Antikkbørsen.

– Vi har vært samlere fra tidenes morgen, men da med et annet utgangspunkt. I dag samler vi på gjenstander, sier han.

Noen mener at for å kunne kalle noe en samling, må man ha minst fem objekter av samme art.

– Men det er ingen strenge regler, sier Kildebo.

Det finnes snart ingenting det ikke samles på, mener redaktøren. Gamle poskort er spesielt i vinden.

– De oppnår fantastiske priser, jeg ser ofte de går for mange tusen kroner.

I tillegg er gamle leker og dukker, særlig de norskproduserte, populære. Det samme gjelder gammel emballasje og reklameskilter.

For mange handler det å samle på noe om gode minner og relasjoner.

– Jeg har sett hvordan mennesker i pur glede har sett et koppestell likt mormorens, eller fryder seg stort over gjensynet med en donaldbok. For andre har samlingen ikke noe med fortiden å gjøre, men har kanskje startet med et tilfeldig servise de har fått.

En typisk nybegynnerfeil er at man har for lite kunnskap om det man samler på.

– Eller at man ikke er nøye nok på kvaliteten. Kanskje ser man ikke om en gammel kaffekanne fra Porsgrund har originalt lokk, eller at hanken er limt.

I tillegg til å lese seg opp, handler det om å følge med i markedet, gå på antikkmesser, og lære av kjøpene man gjør. I dag behøver man heller ikke gå ut av huset for å få tak i det man vil ha, men mange samlere opplever internett som en slitsom kanal, iføle Kildebo.

– Det finnes mange useriøse aktører, og varer kan være for høyt priset. Mange blir veldig mettet, og ser ingen ende på nettet. Flere har kuttet det ut. En samler sa til meg at man på internett kan bygge opp en komplett samling i løpet av et par dager, og det er ikke det samling handler om. Det er å lete i kasser, kjenne lukten av sagmugg og treffe likesinnede man kan diskutere med og få kunnskap fra. Det er samlingens hjerte.