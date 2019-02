Trond (25) jobber som tegneserieskaper: - De første stripene jeg lagde var skikkelig dårlig

Vår populære artikkelserie om unge jobbtalenter fortsetter selvfølgelig også denne uken.

Sist snakket vi med Kristian (24) som jobber som animatør- og filmskaper.

Denne uka snakker vi med Trond Stavås fra Hemne.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber frilans som tegneserieskaper og illustratør. Jeg er også min egen agent, markedsfører og regnskapsfører, under foretaket Stavås tegneserier. Jeg har et hjemmekontor som er en stor og fin hjørnepult med en Imac, tegnebrett og mye papir overalt.

- På en whiteboard-tavle er det en liste over oppdrag fremover, samt en tegning av et lite spøkelse med en snakkeboble. Det er deadline-spøkelset, og han sier «fuck deg, Trond». Kontoret mitt har jeg døpt «komfortsonen».

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har egentlig teaterutdannelse, men etter at jeg fikk faste spalte i Avisa Sør-Trøndelag og fikk tildelt Sparebank 1 SMNs talentstipend for arbeidet mitt, bestemte jeg meg for å studere illustrasjon på Høyskolen Kristiania og gjøre alvor av tegnedrømmen. Jeg er på siste semester av studiet, og på min sluttoppgave har jeg selvfølgelig valgt å lage en tegneserie.

- Men min egentlige tegneskole var Nettserier.no. Det er en nettside der alle kan legge ut tegneserier, og få tilbakemeldinger. Jeg begynte å legge ut serier der i en alder av 14 år. De første stripene jeg lagde, var skikkelig, skikkelig dårlige. Men jeg tok til meg kritikken, tegnet og skrev hver eneste dag, og utviklet meg heldigvis i riktig retning.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg var veldig tidlig ute med å ta kontakt med avisredaksjoner og delta i konkurranser, og i tillegg trykket jeg opp egne album som jeg solgte på stands og på nettet. At jeg har vært ivrig på å vise meg frem, har gitt resultater. Nå tegner jeg fast for aviser, tidsskrifter og nettsider, og seriene mine har vært på trykk i både Lunch og Pondus.

- I tillegg får jeg mye varierte illustrasjonsoppdrag, som logoer og bokillustrasjoner. I det siste har jeg også fått i oppdrag å lage animasjonsfilmer. Det er nytt og spennende, men veldig tidkrevende. All respekt til animatører! Derfor liker jeg stripeserier så godt, for de er mye raskere å produsere.

Hvor henter du inspirasjon til tegneserier fra?

- Overalt! Hjernen min hungrer etter ideer hele tiden. Og det er bra, for jeg har flere deadlines i uka, og er helt avhengig av ideer. Og de dukker opp når som helst. I kjedelige møter, på butikken, når jeg ser på nyheter, tar oppvasken, eller står i dusjen. Og da må jeg skrive dem ned på telefonen, for ideer forsvinner like fort som de dukker opp. Det siste jeg skrev på telefonen er «snømann, dildo». Helt uforståelig for andre, men ved å lese de stikkordene så husker jeg ideen og stripa blir allerede utformet i hodet mitt. Og ting som irriterer, blir veldig fort til humor.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Jeg har hatt mange typiske sommerjobber, som plenklipping og fjøsmaling, men min første ordentlige tegnejobb fikk jeg da jeg var 16 år, med ukentlig fast stripe i lokalavisa i Hemne, der jeg kommer fra. Det var veldig kult å se stripa si på trykk for første gang, og få betalt for det!

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Etter et par år i den første avisa jeg tegnet for, så spurte jeg om dobbel betaling. Det ville de ikke, og sluttet å ha meg med. Der og da så jeg på det som en tabbe, men i ettertid er jeg lettet, for det er utrolig mye tid som legges i stripeproduksjonen, og arbeidet har en verdi. Også har jeg sølt mye kaffe over tegninger og tastatur på pulten min. Alltid like gøy når det skjer.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Stress og pressekannekaffe. Da blir ting gjort. Om jeg har artige ideer, som jeg vet på forhånd kommer til å få god respons, er det ekstra motiverende.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Jeg er fortsatt ganske ukjent, og det er vanskelig å stikke seg ut. Det er et nåløye å slå skikkelig gjennom i tegneseriebransjen. Og det er jo en utfordring å jobbe med kunder, man vet jo ikke alltid helt hva de vil ha.

- Det verste er å sette pris på jobber, for det er så uforutsigbart på hvor mye tid det kommer til å ta.

- Det positive med å være ung er at jeg er motivert, full av energi og ideer og produserer mye. Og jeg oppdager stadig nye ting. Men jeg gleder meg til alderen der jeg slutter å være ung og lovende.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Hmm… Distré, klumsete og rar, men produktiv. Og en mester i å prokrastinere.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Vær på, følg med på hva som skjer i din bransje, og ikke vær redd for å spørre og ta kontakt med folk. Det er veldig viktig å vise frem arbeidet sitt. Og ikke minst: vær hyggelig, selvsagt.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Jeg håper jeg har et eget kontor et sted hvor jeg kan være fra klokken syv til tre og jobbe med mange forskjellige, spennende prosjekter - både kundeoppdrag og egne hjertebarn. Når jeg er ferdig på jobb, kan jeg dra hjem å spille Nintendo eller ukulele. Litt som jeg har det nå, egentlig. Bare at nå står ukulelen og Nintendoen farlig nær hjemmekontoret mitt og er en stor trussel mot arbeidsflyten min.

