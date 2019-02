Frida Ljønes (20): - Jeg vil aldri bli sett levende i stilen jeg hadde for tre år siden

Frida Ljønes er halvt spansk og halvt norsk. Hun har bodd i Barcelona, men nå nå bor hun i Trondheim og drømmer om å flytte til Oslo.

- Jeg er veldig glad i å utforske, så jeg satser på å flytte til Oslo snart. Jeg føler byen er en plass jeg kan få uttrykt meg mer enn hva jeg kan her i Trondheim, i tillegg er det ikke alt for langt unna hjembyen min, forteller Ljønes. Hun legger til at interessen for mote alltid har vært en del av henne, men i løpet av de siste årene har den kommet frem enda sterkere enn før.

-Jeg vet ikke selv hvordan jeg skal beskrive stilen min, men vennene mine beskriver den som edgy, stilren og en blanding av klassisk og moderne.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Jeg vil ikke si at noe jeg eier er rart, for meg i alle fall. Jeg har en veske som jeg kjøpte i Stockholm i fjor sommer som mange jeg kjenner synes er spesiell! Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor?

Hva tenker du på når du skal sette sammen et antrekk?

- Først og fremst så tenker jeg på å være komfortabel, men det er også viktig for meg å være presentabel og at alt passer sammen. Jeg går veldig ofte i svart om jeg ikke vet helt hva jeg skal ha på meg. Svart funker alltid!

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Det finnes noen med ganske unik og bra stil, det skal jeg ikke se bort fra. Helt ærlig så bryr jeg meg ikke så utrolig mye om hva andre har på seg, men noe jeg har lagt merke til er at når det først kommer en trend så hopper alle på samme tog.

- Jeg synes folk burde gi litt mer faen i hva andre rundt seg har på seg. Kjør din egen stil og gå i det du føler deg komfortabel i!

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Fra mange av vennene mine først og fremst, det er så mye forskjellig i gjengen min. Om man trekker litt fra her og der kan man få til noe utrolig bra.

- Jeg blogger jo, så det går mye tid i å lese artikler, og ikke minst så går det mange timer på Instagram for å se hva folk har på seg. Jeg kan skrive om det og få til et bra antrekk til meg selv også. Jeg kan for eksempel se noe jeg liker på en kjendis i et magasin, sosiale medier eller i en film. Så blir jeg inspirert til å gjøre det litt mer meg.

Hva er ditt favorittantrekk?

- Dette her må være favorittantrekket mitt, det er min stil i ett bilde:

- Komfortabel, stilrent og presentabelt. Jakken fra Malene Birger, en hvit skjorte, hvite Nike air force 1, en løs Levis 501, noen smykker og ikke minst en svart liten veske som har plass til alt for mye.

Hva er det antrekket du angrer mest på at du har hatt på deg?

- Det må nok være ballkjolen min fra 10. klasse. Full av gullpaljetter, alt for kort og håret festet seg fast i kjolen hele kvelden. Har dessverre ikke bilde, hadde likt å sett tilbake selv!

Thomas Andersen (35) syr trekk til stomiposer: - Når man først har stomi, kan man gjøre det så hyggelig som mulig I 2017 måtte Thomas Andersen (35) fra Flatåsen operere bort tykktarmen og starte med stomipose. Han innså at det ikke fantes noen alternativer til trekket på posen. Da lagde han det like gjerne selv.

Hva vil du aldri bli sett i?

- Mine antrekk for tre år siden da jeg enda ikke hadde funnet ut hvem jeg helt var. Det var alt for mange farger, striper og korte bukser til midt på leggen.

Du har en dag igjen på jorda, hva har du på deg da?

- Jeg hadde da hatt på meg en skinndress fra «Drome» i burgunder, med et par Maison Margiela tabi-støvletter! Det er mitt drømmeantrekk.

Hva er det eldste plagget i din garderobe?

- Den er super kul, men har enda ikke brukt den da det er så vanskelig å finne ut hva jeg kan bruke den til!

Hvordan så stilen din ut for ti år siden?

Det var mye farger husker jeg, og mange t-skjorter og kjoler med Cartoon network-figurer på og blomster!

Er det noen kule trøndere vi bør intervjue her neste gang?

- Jeg har sett mange forskjellige folk her, men er det noen dere absolutt burde intervjue så er det min gode venninne Dina Al Makhrami.