Har du bursdag på vinteren? Dette kan du garantert kjenne deg igjen i

I kalde og mørke Trondheim er det ikke alltid like lett å ha bursdag om vinteren. På sommeren kan man gjerne feire ute i hagen eller på stranda hvis man er heldig med Trondheimsværet, da.

Og selv om du kanskje kunne ønske at du hadde bursdag i løpet av de varmere månedene så tror vi at det kan være mange positive faktorer med å være et barn av vinteren. Her er fem ting du garantert kan kjenne deg igjen i, ifølge Elite Daily.

Festen blir inne

Det er kanskje litt for kaldt å feire bursdag ute, med mindre du vil på skitur eller skøyter. Hvis du vil ha piknik eller grilling i en park eller hage så må du nok vente med å feire til sommeren er her. Heldigvis er det mange ting man kan gjøre i Trondheim innendørs: bowling, minigolf, bar-til-bar eller karaoke.

Du sjekker værmeldingen hele tiden

Når det enten er – 8 grader, som føles som – 10 i Trondheim eller snøstorm så blir det kanskje viktig å sjekke været konstant. Været påvirket alt fra antrekk til om gjester i det hele tatt orker å dra ut av huset for å komme.

Alle er allerede i feststemning

Enten om det er jul eller januar er folk generelt mer feststemte om vinteren. Når julebordsesongen starter i slutten av november varer den stemninga gjerne vinteren ut. I tillegg er det få som har eksamen om i løpet av vintermånedene, så ingen venner kan komme med den unnskyldningen for ikke å komme i bursdagen din!

Familie og venner kan komme i bursdagen

Om våren og høsten er det mange som er midt i en eksamenstid, men må vinteren er den verste eksamenstida fremdeles et stykke unna. I tillegg er det kanskje ikke så mange som er på ferie som det hadde vært om du hadde hatt bursdag om sommeren!

Kjolen er gjemt av fire lag med klær

Det mange kanskje synes er aller best med bursdag er å ta på seg finstasen. Når det er norsk vinter blir klærne gjerne gjemt bak flere lag med klær. Eller så blir det ingen kjole i det hele tatt, men genser og bukse med longs under. Når man endelig har kommet seg til festen er det bare å få av seg alle lagene med klær for fotografering, også ta alt på igjen.