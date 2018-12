Slik kler du deg på jul- og nyttårsaften: - Det å se gjennomført ut er viktigere enn prislappen på antrekket

- Det viktigste er komfort når du skal kle deg til julaften. Det er en dag som ofte utføres sittende; du spiser ved bordet, ser på tv og åpner gaver. Det blir slitsomt og ukomfortabelt med korte skjørt: du får ikke slappet av i beina, det sklir opp og man blir litt anspent på kanten av sofaen. Dermed er litt lengde og mer plass i kjolen mer gunstig. Da får du i tillegg plass til julematen, sier Emilie Aasen Børresen.

Emilie er makeup-artist, stylist og sykepleierstudent. Jula er årets høydepunkt, og hun elsker å pynte til jul.

- Når man har et julepyntet hjem er det enda koseligere å ta imot besøk, det hjelper på mørketida og det gir julestemning. Det samme gjelder når jeg kler meg opp i jula. Jeg føler meg finere og det gir meg dermed bedre selvbilde.

Festantrekk gir julestemning

Antrekket er med på å løfte både julestemningen og tradisjonene, mener moteblogger og økonomistudent Gilbert Ofori. Julaften er én gang i året, familie og nære samles, og det er en helt spesiell følelse. Man pynter seg for å markere feiringen.

- Når du kler deg penere får du følelsen av å bære et festantrekk. Det skjer noe spesielt og noe hyggelig. Dermed er klær med på å gi julestemning. Det gir en følelse av høytid, sier han.

Fra chill genser til high fashion

Gilbert mener sorte fløyelsblazere er trendy i julefeiringa, men det er én trend som har market seg tydeligere i år.

- Ugly Christmas Sweathers er årets julemote. De har vært så populære at store klesmerker har begynt å produsere sine egne versjoner, bare mer «high class» ment for penere bruk. Dette har vært veldig populært i utlandet i år, og jeg er sikker på at det snart kommer til Norge, sier Gilbert Ofori.

Slike gensere er også mer komfortable enn trange skjorter. Selv kommer Gilbert til å bytte ut den klassiske hvite skjorta med en sort turtle neck-genser på julaften. Dette vil han kombinere med en blå dressbukse med striper.

- Vanligvis bruker mange mørke dresser og hvite skjorter på julaften. Jeg syns hvitt er risikabelt, da det fort kan søles rødvin eller mat. Genseren gir mer rom for mat, samtidig som man ser pyntet og klassisk ut. Det er rett og slett mer komfortabelt. Dessuten er den ikke like sårbar for flekker som den hvite skjorta, sier han.

Trendy julemote

- Hva er årets julemote?

- Gjennomgående i år er fløyel. Det er veldig trendy i sort, mørk grønn og burgunder nå i jula. Stoffet skjuler litt skavanker, samtidig som det ser veldig flatterende ut, sier Emilie Aasen Børresen.

Hun mener at de typiske antrekkene ofte er røde, grønne, svarte eller i gull. Blonder er også aldri feil i jula. Fordi man ofte feirer jul med familie blir plaggene mer klassiske, mener hun.

- Selv skal jeg ha på meg en sort blondekjole med ekstra plass.

Høy partyfaktor til nyttårsfeiringen

Kontrasten mellom festantrekkene i jula kan være stor. Når julaften skal være mer behagelig, tradisjonell og klassisk, kan du virkelig ta på partyantrekket til nyttårsaften. Paljetter er den store festtrenden, og Emilie mener man skal skinne om kapp med stjerneskuddene.

- Det finnes mange heldekkende paljettkjoler i butikkene i år, spesielt i sølv. Det selges også topper og jumpsuits med paljetter. Det er dermed noe for enhver smak.

- Nyttårsaften er en festdag med mer partyfaktor. Det er for mange en dag feiret med venner, mens julaften gjerne er med familie. Man tar imot det nye året, hyller nye muligheter og det gir en helt annen feiring og stemning. Til kontrast er julaften en eldre tradisjon, og det preger moten på disse festdagene.

Gilbert er enig i at nyttårsaften er en fest, og at man tilpasser antrekket deretter. Den virkelig fine skjorta har han spart til nyttår.

- Denne dagen kommer jeg til å finne fram den hvite skjorta jeg droppa til julaften og kombinere den med blå dressbukser og et mønstrete slips. Det gir en liten variasjon fra julaften, sier han.

Festantrekk på budsjett

- Festantrekket trenger absolutt ikke være dyrt. Penklær for gutter er såpass klassisk at man kan bruke en billig skjorte, bare du stryker den, sier Gilbert. Har du en penbukse i tillegg er du klar for kvelden.

- Markedet skal gjerne fortelle oss at vi alltid trenger noe nytt. Men bruk heller tid på å kombinere plaggene, og matche ting du trodde ikke passet sammen. Vær bevisst på kjøpepresset: ofte har du noe i skapet som ligner.

Gilberts beste råd er å finne gode kombinasjoner, kanskje også som er spesielle eller utenom det vanlige. Og husk: puss skoene, stryk skjorta og knyt slipsknuten godt. Da ser du mer gjennomført ut, og det er viktigere enn prisen på antrekket.

Tilbehør og siste finish

- Hva er ditt beste råd til antrekkets tilbehør?

- Det er mye enkle og minimalistiske smykker som er trendy, som øreringer eller små halskjeder. Allikevel syns jeg de gjør like mye ut av seg som store smykke, og plaggene blir mer gjennomførte. Har du på en paljettkjole ville jeg tonet smykkene ned, siden kjolen tar så mye plass. Hårbøyler har kommet tilbake på moten. Det kan være med på å dra opp en enkel kjole, sier Emilie.

Slips har vært et klassisk tilbehør for mange menn når man skal få på finstasen. Gilbert mener slipset slår sløyfa for øyeblikket.

- Det tar estetisk sett mer plass, og blir en tydeligere del av antrekket. Det er også enklere å finne variasjon i mønster og stoffer, og det er mer utvalg, sier Gilbert.

- Ikke glem at jula egentlig handler om samhold. Du trenger ikke bruke mye penger på nye klær. Se i skapet! Alle klær kommer på moten igjen. Det er ingen fasit, og man trenger heller ikke følge alle trender, sier Emilie.

- Selv blir jeg faktisk inspirert av juletreet og dets pynt.