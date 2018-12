Magnus (23) leder teater for 50 barn: - Det er viktig å se alle barna

Vår populære artikkelserie om unge jobbtalenter fortsetter selvfølgelig også denne uken.

Sist snakket vi med Michael Schult Ulriksen (20), som teknisk sett både er sin egen sjef, økonomiansvarlig og sekretær.

Kjenner du et ungt jobbtalent som burde være med i denne serien? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Denne uka snakker vi med 23 år gamle Magnus, som er født og oppvokst her i byen.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

- Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber med Hallsetrevyen som er en fritidsaktivitet og et barneteater for barn på Hallset skole. I år er det med rundt 50 barn fra 5. til 7 klasse. Hver vår setter vi opp en musikal der vi skriver stykket selv og bruker kjente sanger med innslag av noen selvkomponerte sanger. Vi lager også kostymene og kulissene selv så alt lages fra bunnen av hvert år. Smaker alltid best med hjemmelaget.

- I Hallsetrevyen er jeg kunstnerisk leder. Det er jeg som har skrevet stykket og sangene, og det er jeg som regisserer det. I denne tittelen ligger det et ansvar i å skape et knakende godt teaterstykke som skal sees av et betalende publikum. I tillegg ligger det et viktig ansvar i å skape en fritidsaktivitet som er trygg, inkluderende og som bygger selvtillit hos barna.

Trondheims unge jobbtalenter: Tiril (21) gikk rett fra videregående til lederstilling Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. Tiril Skogseth står for tur!

- Hvilken utdanning har du?

- Mye rart. Jeg har årsstudium i sosialantropologi, religionsvitenskap og historie. Senere skal det bli lektorstudie på meg, men må bare få gode nok karakterer først. I tillegg har jeg gått livets skole slik som alle andre.

- Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg regner med at det hele startet en fuktig junikveld i 1994, og 8 måneder etterpå så hadde lille stygge Magnus (jeg var stygg fordi jeg ble født 5 uker for tidlig og så ikke ut) kommet til verden. Og så gikk nå årene og jeg ble med i Hallsetrevyen selv, først som aktør og så som medlem i orkester hvor jeg først spilte trommer og senere piano.

- Og så er det slik at det er faren min som er leder i Hallsetrevyen og har vært det i mange år. Det er også han som har vært kunstnerisk leder i alle årene jeg har vært med. Men i utgangen av sesongen 2016/2017 sa jeg til han at jeg hadde en idé til et stykke som jeg ønsket å sette opp med Hallsetrevyen. Og vips så ble jeg oppgradert fra orkestermedlem til kunstnerisk leder hvor jeg fikk hovedansvaret for det kunstneriske i sesongen 2017/2018 og er nå godt i gang med å regissere et nytt stykke jeg har skrevet for Hallsetrevyen som har premiere i april 2019.

- Jeg må vel egentlig takke pappa for å ha gitt meg muligheten. Han er en ekte ildsjel.

- Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første jobb var nok da jeg var trommelærer i korpset jeg spilte i. Da var jeg vel rundt 14 år og en tikkende hormonbombe.

- Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Den største tabben må vel være at jeg i det hele tatt har begynt å jobbe. Jeg tror ikke jeg har gjort noen virkelig store tabber, men jeg gjør jo noen små tabber fra tid til annen. Jeg liker å tro at dette er helt vanlig, så de små tabbene skal man ikke bry seg så mye om.

- Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Money baby, money! Nei, meg og de rundt 40 andre voksne som er med og gjør en innsats i Hallsetrevyen er der på frivillig basis. Jeg liker å si at Hallsetrevyen ikke er et jeg-prosjekt men et vi-prosjekt. Vi er mange voksne som jobber for å skape en god forestilling og mange voksne som er med på å skape en god fritidsaktivitet for barna, og dette i seg selv er motiverende.

- Jeg tror mange av oss har godt av å være med i et prosjekt hvor så mange trekker tauet i samme retning og hvor alle er opptatt av å skape noe sammen, quote Magnus Haugen.

- Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Nei si det. Vi møter alle ulike utfordringer og vi finner vår måte å takle dem på. Men jeg tror nok mange som er ung i arbeidslivet møter på sitasjoner hvor man føler at mer erfaring hadde vært kjekt å ha.

- Det som er positivt er at man har god tid på seg til å få mer erfaring. Man blir heller aldri for gammel til å lære seg nye ting og få ny kunnskap. Iallfall hvis man operer med et åpent og nysgjerrig sinn. Man stopper heller aldri å utvikle seg. Det stopper ikke før man ligger six feet under!

- Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Selv synes jeg jo at jeg er fryktelig flink, men hva de andre tenker om meg er ikke godt å si, og det er kanskje heller ikke så viktig? Jeg tror medarbeiderne mine synes jeg er rolig. Alltid før vi har premiere så er det kaos av ulike typer. Da er det viktig å holde hodet kaldt for å klare å dra prosjektet i land.

- Jeg fikk høre i ettertid at jeg var veldig rolig da det sto på som verst, så det får være noe. Jeg tror nok mine heldige venner også synes jeg er rolig. Jeg danser ikke på bordet etter to øl for å si det slik.

- Ellers så synes jeg det er viktig å se alle barna som er med på Hallsetrevyen. Så er det noe jeg ønsker at folk skal si om meg så er det at jeg klarer å se alle barna. Dette er utrolig viktig. Samtidig erkjenner jeg at dette er vanskelig når vi har 50 barn og et teaterstykke å sette opp.

- Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Jeg føler jeg har jobbet alt for kort tid til å kunne gi noen nå råd, så dette får jeg google. Selv tenker jeg at det er svært viktig å finne et yrke man trives i. Enten om man har arbeidsoppgaver man synes er fryktelig artig eller har kolleger som gjør det å dra på jobb givende. Man skal bruke store deler av livet på å jobbe så jeg unner folk å jobbe med noe som de synes er moro eller givende på et vis.

- Hvor ser du deg selv om ti år?

- Jeg kan se for meg veldig mye. Det første målet for denne tiårsperioden er at jeg fortsatt lever. Også jobber jeg som den kule assistenten på en ungdomsskole som ingen synes er kul så det kan jo godt tenkes at jeg fortsatt har denne rollen.

- Men forhåpentligvis har jeg fullført lektorstudiet, fått fast jobb, er gift og har ti barn. Og forhåpentligvis har jeg fortsatt teater og musikk som hobbyer. Det er utrolig artige hobbyer, men med ti barn blir det kanskje smått med tid. Jeg synes egentlig 20-årsalderen er en stressende tid. Man skal få seg kjæreste, hus, fullføre x antall mastere, man skal få fast jobb og kanskje begynne å betale ned på de livgivende pengene man har fått fra Lånekassen.

- Så om ti år så håper jeg at jeg er kvitt problemene man møter i 20-årene, og ønsker 30-årenes problemer velkommen med åpne armer.