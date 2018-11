Åtte kjipe situasjoner – og hvordan du kommer deg ut av dem

Støte på ex-damen som har truffet drømmemannen som er dobbelt så høy som deg, og i tillegg har likviditet og tredagers-skjegg? Bilen trekker noen tapre pust på parkeringsplassen på City Syd? Det ordner seg.

1. Når du får «Ikke godkjent» på butikken

Denne er like lei som når noen på vorspielet insisterer på å inkludere Stavangerkameratene i spillelista. Den ansatte på Kiwi kjenner smerten din mens hjertet er på vei ut av mulen. Du har ikke penger på kortet. Big deal. Nei, løsningen er ikke å mumle noe sånt som «Kaaaa? Æ vett at æ har gryn!». Finn heller frem nettbanken og pust med magen.

2. Når du tryner på isen

Aldri vakkert, men en sikker vinner for alle utenom den det gjelder. Is møter skosåle, kropp møter asfalt. Det er vondt, men mest av alt, pinlig. Ikke nødvendigvis på grunn av smerten, men mens den umiddelbare «HVEM SÅ?»-reaksjonen. Om du spanderer et glis mens du reiser kjerringa, så passer den bedre enn å late som ingenting. Om du trenger inspirasjon til galante fall, skru på litt italiensk fotball.

3. Når du treffer noen du ikke husker

Denne smaker gymsokk. Noen ser på deg, mer eller mindre entusiastisk, og venter seg et anerkjennende blikk, og kanskje til og med en «takk for sist». Verken navnet eller ansiktet ringer i bjellene, og du er en feilsitering unna å mumle deg fra hus og hjem. Det beste er faktisk i denne situasjonen å dra en ørliten «Det her e pinlig, men det står heilt stilt...». De fleste hjelper deg videre på veien.

4. Når du har vist deg uten klær for en nabo

... Ved et uhell, da. Om ikke; ring hjelpesentralen for fritidsblottere. Det kan ofte friste å danse deg gjennom kåken etter at du har vasket legemet, og om du ikke barrikaderer deg helt for innsyn, så kan du risikere at noen kan få et gløtt av noe storken kom med eller som dro seg til i puberteten. Eneste mulighet i denne situasjonen: le.

5. Når du blir tatt i å kikke litt for lenge på noen

Vi vandrer i byen, sitter på lesesalen eller dagdrømmer lett mens vi venter på at kinosalen skal åpne. Vi ser noe som er visuelt appelerende og har puls, og vi kikker. Kanskje liiitt for lange. Den utkårede fersker oss. Da er valget enkelt; selvironi. Det fins en hårfin balanse mellom sjarmerende og ekkel, så kjenn din ansikts-mimikk.

6. Når du blir fanget av en gateselger/promotør

Sikker vinner: «Hvor trener DU?». Eller klassikere som «Har du to minutter til...». Ofte nobelt arbeid, men passer vanligvis like bra som en prostataundersøkelse i barnedåp. Det er kjipt å si nei til noe, og disse menneskene har opplæring i å være insisterende. Noen fravikende replikker som kan hjelpe deg på veien:

«Er allerede medlem!» «Bor hjemme, betaler ikke strøm!» «Får trening via jobb!» «Har ni fosterbarn, han eldste går på Katta!»

7. Når du treffer x’en

Dette må selvsagt ikke være pinlig, det kan rett og slett være hyggelig å mimre litt om svunnen fortid med romantiske sms’er, klining på badegulvet og første gangen noen sa «ska vi... eeeeh...».

I en setting hvor bruddet kanskje ikke var like vakkert som et dikt av Obstfelder og den du tidligere var svært så begeistret for nå har beveget seg videre til noe som er mer veltrent og ser ut som en million dollar... Litt leit, kanskje.

Trikset: «Kjekt å se deg, det ser ut som du har det strålende!». ... Før du går hjem og griner et par bitre tårer mens du tenker på badegulv og «Marieeee? Har du gjort matteleksaaaa?».

8. Når du må pante flasker

Her skal vi egentlig rose oss selv for å være miljøvennlige, men å stille seg foran pantemaskinen med søppelsekkene parate, enten de inneholder børst, Imsdal eller Cola uten sukker, er ikke en setting du vil treffe kjentfolk i.

«Ja vel, nei, æ står no her og pante litt...» er omtrent like sexy som «se kor langt inn i øra æ får q-tipsen!».

Panting er litt som andre ting vi synes kan være pinlige: alle gjør det. Så lat heller som om du har arrangert barnebursdag (om da ikke posen er full av Lervig) eller LAN, og ta det hele med godt humør. Èn om gangen, darling.