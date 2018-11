Liv-Kristin (27) eier egen salong: - At det skulle skje så tidlig var både skummelt og nesten uvirkelig

Vi i Trd.by elsker å løfte frem unge, lovende trøndere, eller andre unge som gjør det skarpt i arbeidslivet her i byen.

Denne uka har vi tatt en prat med Liv-Kristin Westgård (27), som opprinnelig er fra Alta.

- Jeg har bodd i Trondheim i nesten ti år nå. Jeg har alltid ønsket å bli frisør og da vi ikke hadde frisørlinjen i Alta, var valget enkelt. Da jeg kom inn på skole her i Trondheim var planen kun å bo her i et halvt år, men det ene ledet til det andre, og det er jeg veldig glad for i dag!

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som eier og frisør på Stiluett frisør AS.

2. Hvilken utdanning har du?

- Er utdannet frisør, som er to år videregående skole og to år som lærling.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Da jeg hadde jobbet rundt seks og et halvt år på Stiluett, var det snakk om at tidligere eier skulle gå av med pensjon. For min del kom det helt ut av det blå da jeg fikk spørsmålet om jeg ville kjøpe salongen! Å drive salong er noe jeg alltid har drømt om, men at det skulle skje så tidlig var både skummelt og nesten uvirkelig.

- Med masse hjelp fra både familie og (faktisk) en kunde av meg ble drømmen heldigvis en realitet.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Jeg jobbet noen måneder som støttekontakt da jeg var 17 år.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Lærlingtiden er jo tiden for prøving og feiling, men jeg kan heldigvis si at det aldri gikk så ille at det ikke kunne rettes opp i.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Kundene våre er så klart en stor motivasjon. Det at kundene er fornøyd og kommer tilbake er jo en av de beste komplimentene en frisør kan få. Som eier er det også veldig viktig for meg at frisørene trives på jobb. Vi er en liten og sammensveiset gjeng der vi alle er avhengig av et godt samarbeid for å få bedriften til å gå rundt.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Ulempen er helt klart mangel på erfaring. Man må prøve seg frem og jobbe mye for å få en rutine på ting. I tillegg husker jeg at enkelte selgere og nye kunder trodde salongen var en familiebedrift siden jeg var så ung.

- Samtidig tror jeg at yngre arbeidsgivere har en annen stå-på-vilje og kan formes lettere til de ulike oppgavene da man er helt fersk i «gamet».

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Jeg håper at mine ansatte ser på meg som rettferdig, en problemløser, likesinnet og kanskje litt kontrollfreak til tider. På jobb har jeg jo flere roller, men jeg prøver og vil tro at både kolleger og venner ser meg på så og si samme vis.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Jeg har troen på at hvis du virkelig brenner for faget ditt, så blir du også god på det. Stol på deg selv og stå på! Det vil alltid lønne seg i det lange løp.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om 10 år.. Da jobber jeg fortsatt her og kanskje du finner en annen Stiluett frisørsalong et annet sted i landet? Det er i hvert fall min neste drøm.