Disse guttene skal ta med 24 venner på eventyr i Europa

- Det begynte for rundt to år siden, da kjørte vi til Nordkapp og tilbake, men med vanlige sportsbiler. Vi synes det ble litt for lett, litt av sjarmen er jo å stå og skru på bilene, forteller trønderen Stian Hoel Fossen (25) som er en av initiativtakerne til turen.

Den gang fikk de nemlig bare problemer med én bil i løpet av de 500 milene de kjørte. Denne gangen legger de derimot opp til at de må skru bil underveis.

Stor gjeng

Nå har de til sammen blitt 21 personer fra Trondheim og fem fra Hokksund - med 13 kjøretøy - som skal kjøre fra Hokksund til Genève og tilbake i løpet av 16 dager.

- Vi så for oss at det ville bli fire biler og åtte til ti folk - så vi måtte endre planene litt underveis, forteller Stian Hovland (31).

- Folk har valgt å bruke feriepengene sine på dette, det er veldig artig, sier Hoel Fossen.

Stoppet i Ila

Miksen av Trondheim og Hokksund kommer av at Hovland er fra Hokksund, og har fått med seg flere venner derfra.

- Det begynte vel med at du stoppet en av kompisene i Ila, sier Hoel Fossen til Hovland som jobber i politiet.

- Han hadde kul bil, svarer Hovland.

Hoel Fossen forteller at da Hovland fylte 30, ble flere av trønderne invitert med til Hokksund, hvor de ble kjent med flere av kompisene derfra.

- Det er akkurat samme type gjeng, sier han.

Dette er reglene

Selv om de nå har blitt en stor gjeng som skal legge ut på tur, var ikke bare å kaste seg med. De har nemlig laget forskjellige regler.

- Bilen kan ikke koste over 30 000 kroner, forteller Hovland.

Han presiserer at så lenge den koster under dette beløpet da man kjøper den, kan man koste på den mer i ettertid.

- Og så må bilen være fra før 1987. Det var da katalysatoren ble innført, legger han til.

- Du kan heller ikke ha bil fra verken Japan, Tyskland eller Sverige. De er rett og slett for driftsikre, fortsetter han.

Til tross for at det er hele 13 kjøretøy på turen, er det kun ett bilmerke som går igjen to ganger - Fiat.

Riktig klær

I tillegg til at det settes krav for bilene, må også folkene som skal være med kle seg riktig.

- Bekledningen skal stå i stil med det landet bilen er fra, og den sosiale statusen det var å eie den bilen da den var ny, forklarer Hoel Fossen.

Hovland skal kjøre en Maserati Biturbo, og forteller at han derfor skal gå kledd som en italiener fra 1980 - med cigarillos. Hoel Fossen derimot skal kjøre en Pontiac Grand Prix, og skal gå kledd som en amerikaner fra 80-tallet.

Leier verksted sammen

Hoel Fossen jobber som grafisk designer, og ifølge han har ingen i reisefølget fagbrev relatert til bil. På tross av dette leier flere av kompisene et verksted sammen hvor de skrur på flere biler.

- Vi pleier å ha garasjefester der det er 40-60 personer, forteller han.

Gjengen bak «Rally Retro» startet en Facebook-side, og etter hvert ville så mange være med på turen at de til slutt måtte si stopp.

- Denne gangen er det kun kompisgjengen som får være med, kanskje flere kan bli med senere, sier Hoel Fossen.

- Dyreste hotellet i Genève

Gjengen skal bo både på hotell, i hus og campingplasser i løpet av turen.

- Planen var å gjøre det til en rimelig tur med billige overnattinger, og slå til med det dyreste hotellet i Genève, sier Hoel Fossen og fortsetter:

- Det har vært litt skjær i sjøen, det er ikke alle som vil ha 13 gamle biler parkert utenfor.

Konkurranser underveis

På turen skal de være lag der to til tre personer kjører i samme bil. Underveis skal de arrangere flere konkurranser, men foreløpig er de forsiktige med å røpe for mye.

- Det blir bil- og stedsrelatert. Det vil være et poengsystem underveis, sier Hoel Fossen.

- Vi skal innom motorsportbanen Nürburgring, og da er det kjappeste runden som vinner, forteller Hovland.

Avduking

Turen starter 15. juli, og dagen før skal de ha avduking av bilene i Hokksund. Om de kommer til å arrangere turen igjen, gjenstår å se.

- Vi har lyst til å gjøre det flere ganger, men vi må nesten kjenne litt på det. Foreløpig holder vi oss til år, så ser vi, sier Hoel Fossen.