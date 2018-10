Gatemote i Trondheim: – Her finner man både skatetyper og de med klysete merkeklær

Nå er det like før minusgradene setter inn i Trøndelag, og høstmoten glir over til vintermote. Vi har også denne uka sjekket tilstanden på gatemoten i Trondheim!

Mina Knatterød (23)

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Stilen min er enkel. Jeg har ikke mye tid til å planlegge antrekk hver morgen, så valg av plagg går fort. Jeg er glad i farger, men dag er jeg inspirert av høststil. Jeg har på en kåpe fra Mango, bukser fra Mango og Reebook-sko, og en Fjellreven-sekk. Slengbuksene bruker jeg fordi de er så behagelige!

- Hva blir årets høstmote?

– Jeg ser mye leoparmønster og kamelfarger. Det inspirerer meg.

- Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– På Dragvoll er det mange studenter med spennende stil. Det er kult når folk tør å være annerledes og «crazy».

Sigrid Berg (19)

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Jeg liker mye farger og jeg liker å sette sammen spennende kombinasjoner. Snekkerbukse er veldig inn for tida, og gir et vintageuttrykk inspirert av 80-tallet. Både musikken og kulturen fra denne perioden er jeg veldig fan av. Jeg samler på band-t-skjorter, og er opptatt av retro. At man kan ta musikk, klær og kultur fra et tidligere tiår er kult å gjøre i denne tida! Man trenger ikke bare følge med på det som skjer her i dag. Det er gøy å være nostalgisk. I dag har jeg på klær fra Monki. De er ikke så stereotypiske og kan tilby en alternativ stil, er mer fargerike og nesten mer kunstneriske.

- Hva blir årets høstmote?

– Store teddyflisjakker og store skjerf. Det er mange bloggere som bruker dette. Influencerne påvirker jo spesielt unge jenter, så flere vil nok ta det i bruk denne høsten.

- Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Her finner man både skatetyper og de med klysete merkeklær. Det er utrolig mye forskjellig! Enkelte folk er tøffe og tør å skille seg ut. Det gjør meg virkelig glad.

Christine Fuglevaag (18)

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Stilen min er chill og behagelig. Det skal være godt å gå i og se bra ut. Derfor bruker jeg mye slengbukser, tøybukser, og store gensere. «Over sized» er min greie. I dag har jeg på en dongerijakke, ullgenser og slengbukse. Olajakka syns jeg passer godt til genseren og buksa, og gjør antrekket kulere.

- Hva blir årets høstmote?

– Høyhalsede ullgensere ser jeg mye på reklame og på folk for tida.

- Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

– Det er mye forskjellig her. Jeg har mange venner på Katta med alternativ stil. En i klassen min har for eksempel bukser han tegner på selv. Det syns jeg er kult. Noen har ganske kjedelig stil: det er mye joggebukser ute og går. Men når folk først kler seg bra, er det mange artige kombinasjoner. Jeg tør ikke dra den helt ut selv, men ser opp til de som tør å gjøre det selv.