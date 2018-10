Ole Martin fikk høre at han var for tynn - nå er han Norges sterkeste mann

- Jeg klarer ikke beskrive det. Det er så rart å komme tilbake fra der jeg har vært til å bli Norges sterkeste. Det er ingen over – ingen ved siden, sier Kristiansen, som kommer fra Brekstad.

Han snakker om å komme tilbake fra nederlaget etter NM i 2017, da han ikke klarte å klatre helt til topps, og dermed ikke nå målet sitt. Det ble «bare» sølv.

- Egentlig tenkte jeg at jeg skulle ha konkurransefri i år, fordi jeg gikk på en mental smell i fjor da jeg kom på andreplass. Jeg hadde jobbet steinhardt for å vinne, men så fikk jeg det ikke til. Jeg gjorde mitt beste, men han andre var sterkere enn meg.

Sluttet å trene

Etter andreplassen i fjor var han nær ved å gi opp forsøket om å bli den sterkeste.

- Jeg sluttet å trene i noen måneder. Etter å ha trent hver dag i elleve år, sluttet jeg bare.

Han legger vekt på at det koster mye både fysisk og mentalt å jobbe så hardt for å nå helt til topps.

- Vi er jo vanlige folk, som kan slite med å komme oss på trening, eller spise de 8 000 kaloriene hver dag, hele året – uten unntak.

Det gikk flere måneder uten at han trente eller spiste like mye som før, og i løpet av perioden gikk han ned 30 kilo.

- Da klarer jeg alt

Etter nyttår i år var han ute og gikk en tur for å klarne hodet. Da gikk det opp for han at han ikke kunne gi seg.

- Jeg hadde jobbet så lenge for å nå målet, og så tenkte jeg bare «skal du gi deg nå? Du er jo så nærme, med en andreplass». Så tenkte jeg at hvis jeg klarer å bli Norges sterkeste mann i år – da klarer jeg alt.

Han bestemte seg derfor for å begynne igjen. Og etter bronse i NM 2016, sølv 2017 – klarte han å kapre gullet i år. Men det var ikke helt smertefritt.

- Jeg har hatt veldig mange skader. Som «strongman» er det en del av gamet å ha betennelser i knær og albuer. Den sesongen her røk jeg masse fiber i bicepsen. Under selve konkurransen i Norges sterkeste mann røk jeg en sene i skuldra før siste øvelse, sier han.

Kristiansen beskriver det som tungt og vondt.

- Jeg husker ikke så mye fra den siste øvelsen. Jeg fikk beskjed om å droppe det, men det var uaktuelt. Så da var det bare å slå seg i trynet og fullføre den siste øvelsen, som var atlas-steinene.

- Tynnest i klassen

Nå har han trent i elleve år, og forteller at han ikke var sterk da han startet treningen.

- Jeg var tynnest i klassen. Det var også derfor jeg begynte å trene. Folk sa «se på Ole da, kjenn på håndleddene hans, de er så tynne».

Han husker akkurat den dagen han startet å trene.

- Jeg har drevet mye med håndball og fotball i barndommen. Da jeg startet på ungdomsskolen begynte jeg å spille mye dataspill. Jeg satt mye på rommet, skulket skolen, satt våken til morgenen, spilte data og drakk Red Bull.

En kveld skulle han forlate rommet for å gå på butikken og kjøpe godteri og mer energidrikke. Så gikk han forbi en gjeng fra klassen som satt ute ved fotballbanen.

- Jeg gikk bort for å hilse på de, før jeg skulle hjem igjen. De var ute og spilte fotball med kjærester, og spurte om jeg skulle hjem igjen å spise godteri og spille.

Han forteller at det tar rundt en halvtime å gå hjem fra fotballbanen.

- Da jeg gikk hjemover tenkte jeg bare «seriøst gidder du det her?». Jeg gikk jo hjem fra alt det sosiale og alle jentene som satt der, sier han.

Driver treningssenter

I dag driver han og samboeren Marte Sandvik (22) treningssenteret Legacy Gym, som de startet i april 2016.

- Vi har vært gjennom mye sammen, med senteret. Det har vært sinnssykt mye jobbing, og ingen av oss er egentlig noe businessfolk, sier han.

Kristiansen forteller at de har vært sammen i rundt 4-5 år, og at de møttes på treningssenteret de begge trente på tidligere.

- Vi blir begge tiltrukket av folk som jobber hardt og oppnår målene sine. Hun har like mye ambisjoner som meg når det gjelder å få til noe i verden, og sette et lite fotavtrykk.

- Veldig slitsomt

Han tror ikke det er lett å være samboeren hans, spesielt ikke under oppkjøringen til konkurranser.

- Det er nok veldig slitsomt. Spesielt før Norges sterkeste mann, da duger jeg ikke til mye annet enn å løfte tungt, sier han og fortsetter:

- Bare det å gå på butikken er slitsomt. Vi bor i andre etasje, og jeg tar heisen opp og ned. Hun går trappene og står og venter på meg til heisen har kommet.

Nytt mål

Etter han ble kåret til Norges sterkeste mann, har han satt seg et nytt tiårsmål.

- Jeg synes det klinger bra å bli norgeshistoriens sterkeste mann. Så jeg må ha fem titler og slå noen norgesrekorder.

Tror du at du kommer til å klare det?

- 100 prosent. Hvis ikke hadde jeg ikke satt meg det målet.

- Jeg må har såpass respekt for meg selv, hvis jeg setter meg et mål, må jeg nå det.