Jørgen (22) har et designkollektiv som følges av over 250 000

Vi i Trd.by elsker å løfte frem unge, lovende trøndere.

Forrige gang snakket vi med 22 år gamle Karoline Lunde Systad, som flyttet helt fra Trondheim til Tromsø for en jobb som butikksjef.

I etterkant har vi fått tips om at vi burde snakke med Jørgen Grotdal (22).

Slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- For tiden har jeg to jobber, ettersom jeg har hatt logodesign stort sett som en hobby. For tiden jobber jeg som tømrer og tok fagbrev i 2016. På kveldstid sitter jeg oppe med logo, typografi og mer innen design. Så fritiden er knapp og det blir mange sene kvelder, da de fleste av mine kunder er fra USA.

2. Hvilken utdanning har du?

- Jeg gikk bygg og anlegg på Charlottenlund videregående skole og har fagbrev som tømrer. Skulle gjerne tatt en mer design-lignende linje, men slik ble det ikke. Men angrer ikke på valget ettersom tømrer er et veldig sikkert yrke.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg startet i 2009 med å lage logoer og bilder til kompiser som de kunne bruke på diverse forum, og etter det har det bare videreutviklet seg til det jeg holder på med nå.

4. Du har mange følgere på Instagram – hvilken betydning har det for karrieren din?

- Instagram har kanskje vært den største kilden for kunder så langt. Jeg har mange andre nettsider og kontoer hvor jeg legger ut logoer jeg har laget, men Instagram er helt klart den største kilden. I kommentarfeltet får jeg også masse hjelp og tips fra andre designere som kommer med forslag om hvordan jeg kan forbedre meg.

- Jeg har også startet et felles designkollektiv som når har over 250 000 følgere som heter Ligaturecollective. Der er vi mange designere som snakker om alt mulig innen design og kommer med forslag til hverandre.

5. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Da jeg var 16 år ble jeg ble hyrt inn av et veskefirma som holder til i Los Angeles.

6. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- De fleste tabbene som har skjedd på jobb har stort sett kun vært misforståelser relatert til hvordan kunden ønsker designet.

7. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Fra å ha noe tegnet ned, til å se det fysisk i bruk. Det å alltid komme opp med nye ideer på hvordan ting jeg lager, skal se ut.

8. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Av egen erfaring blir jeg ofte sett litt ned på av en eldre garden, spesielt på sosiale medier. Ikke alle liker at de yngre tar over kundene som de har. Noen av fordelene er vel at jeg har et annet syn på enkelte ting, noe som gjør at jeg også treffer et yngre publikum. Det å skape nye trender er alltid artig.

9. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- De fleste vil vel si at jeg er en meget ivrig person når det kommer til å designe, og at jeg elsker å komme med forslag og ideer til hvordan diverse design kan se ut. Jeg prøver også alltid å bli litt kompis med de jeg jobber for, og har fått mange venner gjennom det. Hadde jeg spurt vennene og kompisene mine, ville de sagt det samme.

10. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Jeg har alltid blitt fortalt at det er viktig å vise at du virkelig ønsker å jobbe, og at med stå-på-vilje kommer du langt. Hvis man virkelig brenner for noe så må man aldri gi opp. Det tok meg over to år før jeg virkelig slo gjennom og fikk store kunder. Legger man igjen et godt inntrykk er sjansen stor for å bli anbefalt videre av folk du har snakket med eller jobbet for.

11. Hvor ser du deg selv om ti år?

- Jeg har allerede planer om å slutte som tømrer for å satse fullt som frilans logo-designer. Så får tiden vise når jeg bestemmer meg for det.