Gatemote i Trondheim: – Folk tør ikke bli lagt merke til

Forrige uke tok vi temperaturen på høstmoten i Trondheims gater, og også denne uka har vi dratt ut på jakt.

Chippy (25)

- Hva er din stil?

– Hip hop og litt røff. Definisjonen på hip hop forandrer seg; den kan være både hipp og «classy». Jeg definerer meg innen begge kategoriene. I dag har jeg på en litt slitt dongeri, og en hjemmelaga bukse. Jeg har klippet den opp og lagt til lenker. Hvorfor betale for det når man kan fikse det selv?

- Hva blir mest trendy til høsten?

– Hodeplagg. Jeg eier en hel bag med capser, og det er et must at de har «snapback». Egentlig setter jeg sammen resten av antrekket ut i fra capsen jeg skal ha på. Hvis jeg bruker rød caps, må jeg ha rød jakke. Fargene må samspille. Farger er også noe jeg håper blir tatt med inn i høstmoten.

- Hva syns du om stilen i Trondheim?

– Folk bør tørre å gå mer i farger. Det er mye svart, beige og grått. Folk tør ikke bli lagt merke til, og vil kanskje være anonyme. Men det er mye bra stil også.

Julie Lindbøl (27)

- Hva er din stil?

– Jeg er en person lett blir påvirket av trender, men som liker å sette den lille prikken over i’en. «Klassisk» er kanskje en definisjon som passer meg. I dag har jeg på en trench coat og en hverdagskjole som passer den store magen. Dette kombineres med en nettingstrømpebukse og boots.

– Trenden for meg akkurat nå er klær som passer magen men som ikke ser helt «shitty» ut. Jeg syns ikke gravidklær er så pene, så jeg prøver å finne ting i skapet som allerede passer. Jeg prøver å ikke havne i «den gamle gata». Jeg har ikke lyst til å bli helt gamlemor selv om jeg nærmer meg 30, men det er vanskelig å finne klær når man er i slutten av 20-åra. Hvilke butikker passer best?

- Hva blir mest trendy til høsten?

– De tradisjonelle høstfargene er fine, gjerne det litt grønnbrune, okergul og samme farger som er på trærne. På høsten tar jeg fram turtlenecks, både når det gjelder kjoler og gensere. Det er en passende tid til å kunne kle på seg mer. Med turtleneck blir det litt lunere i halsen, og det ser bra ut.

- Hva syns du om stilen i Trondheim?



– Nå har jeg bare bodd her i tre uker, men syns kanskje folk virker litt mindre opptatt av klær enn typiske Oslo-folk. Ellers er det er mye studentstil med vintage, olajakker og mote fra 80-tallet.

Petter Wandsvik (24)

- Hva er din stil?

– Stilen min er avslappet. I dag har jeg på fleecegenser, dongeribukse og Vans, og det er chill. Jeg går alltid i denim; det er enkelt å få på seg og jeg er komfortabel. Fleece bruker jeg hver dag!

- Hva blir mest trendy til høsten?

– Fleecegenser er i hvert fall god å gå i på høsten, og det er kult! Den jeg har på i dag er yndlingsfleecen. Det er noe med fargekombinasjonen, og så er den kjøpt på Fretex for 139 kroner. Det er bra med gjenbruk med tanke på miljøet, og mye ser veldig kult ut.

- Hva syns du om stilen i Trondheim?

– Levis 501 og joggesko er ganske typisk for her i byen.