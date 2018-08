Lena (26) er restaurantsjef og vinkelner: - Man må være på topp når man skal levere

Forrige uke snakket vi med Vilde Tinmannsvik, som i en alder på 22 år allerede har blitt butikkleder.

Vi i Trd.by elsker å snakke med og løfte frem unge og fremadstormende jobbtalenter her i byen. Kjenner du et skikkelig talent vi burde snakke med? Send mail til trd.by@adresseavisen.no!

Denne ukens jobbtalent er Lena Engtrø (26), som opprinnelig er fra Stavanger.

Slik svarer Engtrø på våre spørsmål om jobb og karriere.

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber som restaurantsjef og vinkelner på Rot Vin & Brød.

2. Hvilken utdanning har du?

Jeg har en bachelor i hotelledelse ved Norsk Hotellhøgskole i Stavanger og er utdannet vinkelner.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Når eierne av Rot bestemte seg for å åpne vinbar og restaurant i fjor, spurte Magnus om jeg ville være med på laget. Det har vært en utrolig spennende prosess fra start til hvor vi er i dag. Snart feirer vi ett år, og det gleder vi oss veldig til!

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Jeg startet som vaskehjelp som 14-åring. Etter det har jeg alltid jobbet ved siden av skolen.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Etter åtte år i bransjen har det oppstått noen hendelser, men den verste var når jeg hadde ansvar for et selskap for 200 personer og hadde bestilt for lite vin. Dette var på et leid lokale, så vi hadde ingen vinkjeller der å hente fra. Men etter litt organisering ordnet det seg.

Det gjør det alltid.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Flotte kollegaer og gode gjesteopplevelser er definitivt det beste med jobben. Hver dag er ulik, og man møter utrolige mange interessante mennesker. Vi jobber med mye vin og er heldig som får smake på det meste. Vinverden utvikler seg hele veien og det er alltid noe nytt å lære!

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Fordelen med å være ung er at man er sulten og nysgjerrig. Som regel har man færre forpliktelser og anledning til å være med på ting både tidlig og sent. Jeg har ikke hatt noen problemer knyttet til ung alder.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Jeg tror at kollegaer og venner har et ganske likt inntrykk av meg, da de ofte faller inn i hverandre. I et sosialt arbeidsmiljø med likesinnede mennesker får man fort venner blant kollegaer, noe som er veldig hyggelig! Jeg tror jeg oppleves som rettferdig, streng når det trengs, men med godt humør og engasjement.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Man må jobbe hardt og stå på! I et yrke hvor nettverk spiller en stor rolle for videre jobbutvikling, er man tjent med å jobbe ved siden av studiene. Ta vakter når ikke andre vil jobbe, still opp og vær fleksibel.

Man kommer langt med å være løsningsorientert og engasjert, og man må være på topp når man skal levere.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Om ti år vil jeg drive med vinimport, ha reist masse og har tilbrakt et år på vingård.