Bør du bytte fastlege når du flytter?

Alle personer som har status som bosatt i en norsk kommune i folkeregisteret, har rett til fastlege. Når du studerer i Trondheim er det en stor fordel å ha fastlege her. Det er hos fastlegen du får den beste behandlingen, fordi legen kan bli kjent med deg og følge opp behandling over tid.

- Hvis planen er å bli i Trondheim over noen år er det absolutt å anbefale at du oppretter kontakt med en fastlege, sier velferdsdirektør i Sit, Espen Munkvik.

Dette skulle Samfundet-leder Eirik (24) ønske han visste da han begynte å studere Flere tusen studenter venter en ny hverdag. Neste uke starter Fadderuka i Trondheim. Trd.by gir tips om hvordan du fortest kan bli inkludert i et studentmiljø.

Letter trykket for legevakta

Munkvik mener det er en stor fordel å ha fastlegen der man bor.

- Studenter glemmer fort, og plutselig står du der på legevakta og får beskjed om kontakte fastlegen istedenfor. Spesielt folk med en kronisk sykdom, eller som har behov for resepter bør bytte slik at det har fastlegen sin i nærheten, sier Munkvik.

Ikke bare er det praktisk for din egen del, men det forhindrer også at du tetter igjen tilbudet på legevakta, ifølge Munkvik.

- Du har mulighet til å bytte fastlege to ganger i året, så skulle du flytte igjen er det ingen problem å bytte tilbake, sier han.

Dersom du flytter tilbake til den opprinnelige kommunen din innen tre år (så fremst du har flyttet mellom norske kommuner), kan du få tilbake din tidligere fastlege.

Også Trondheim kommune anbefaler at du skaffer deg fastlege i Trondheim, og oppfordrer deg til å velge fastlege før du kommer i en situasjon med akutt behov for legetjenester.

Sigurd (19) bygget studenthybelen sin selv Da Sigurd Randby kom inn på arkitektstudiet på NTNU, fikk han den perfekte unnskyldning for å snekre sitt eget minihus.

Fastlege på campus

I Trondheim finnes det 37 legesentre, hvor du blant annet finner ett på Gløshaugen campus. På Gløshaugen legesenter er det fem fastleger. Disse er ikke kun forbeholdt studenter da det ikke finnes noen fastlegeordning for studenter i Norge, men de ledige plassene er ikke mulig å søke på før i august nettopp fordi studenter er mest ønskelig.

Legene på Gløshaugen legesenter jobber mest med studenter, og har derfor studenthelse som spesialområde. Skulle du dessuten bli akutt syk til eksamen og har behov for legeerklæring, men ikke har fastlege i Trondheim, kan du få hjelp her.

Slik bytter du fastlege

Du kan enkelt bytte fastlege på nett. Oversikt over fastleger i Trondheim, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du her. Bytte av fastlege gjøres via helsenorge.no, hvor du logger inn med BankID, BankID på mobil, eller Buypass. Deretter velger du hvilket fylke og kommune du ønsker å bytte fastlege til, og trykker «finn fastleger». Da får du opp alle fastlegene i valgt området, og informasjon om de har ledig kapasitet, eller om du kan sette deg på venteliste.

Det eneste som ikke overføres automatisk når man bytter, er legejournalen. Hvis du vil ha den overført må du selv ringe din gamle fastlege og få den sendt til den nye.

Denne artikkelen er tidligere publisert hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.