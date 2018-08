På møbeljakt? Her kan du gjøre bruktkupp i Trondheim

- Kundene våre er alt fra samlere til studenter og førstegangsetablerere. Vi merker at det vi legger ut på Instagram er populært og vi får stor respons. Det å være miljøvennlig og handle bærekraftig ser vi engasjerer spesielt de yngre, sier salgssjef Astrid Lind ved Fretex-butikkene i Fretex Midt-Norge.

Det er fort gjort å hoppe på Ikea-bussen i jakten etter rimelige møbler, men det finnes altså andre alternativ. Det er stadig populært å mikse nytt med gammelt, og er du på jakt etter unike møbler som ikke alle vennene dine har - ja da kan det lønne seg å sjekke Trondheims bruktbutikker.

Fretex Heggstadmyra

Hvor? Heggstadmyra 2

Fretex har fire butikker i Trondheim, men den på Heggstadmyra tilbyr det største utvalget av møbler.

- Vi har et eget møbelutsalg på Heggstadmyra der vi har alt fra spisebord, sittegrupper, lamper og tepper, med et bredt utvalg. I resten av butikkene har vi litt krydder av møbler, men ikke så mye på grunn av plassmangel og logistikk, sier Lind.

Hver eneste dag strømmer det på med nyheter. Enten leveres møbler direkte i butikken av givere, andre ganger henter Fretex møblene selv.

I butikken på Heggstadmyra får du også 20 prosent i studentrabatt nå i august og september, ved fremvisning av studentbevis.

Fretex har eksterne bringefirma de kan bruke for en liten penge om du trenger å få fraktet møblene hjem til deg. I tillegg kan du også få låne henger.

- Prisnivået er litt lavere på Heggstadmyra, fordi det er meningen at du skal gjøre en god deal når du handler der. Butikken ligger utenfor sentrumskjernen, og derfor vil vi at konseptet byr på fine priser for dem som tar turen, forklarer Lind.

Transit

Hvor? Kjøpmannsgata 63

Transit er både et verksted, møbelreperatør og bruktbutikk. De henter møbler folk ikke trenger lenger, pusser dem opp om det er behov for det, og selger dem videre.

Transit har i tillegg en egen nettbutikk, der du både kan ta en titt på utvalget, og handle direkte på nett. De har også et samarbeid med Sit denne sommeren, der møbler fra fraflyttede studenter kan få et nytt hjem hos de nye.

Sirkulus

Hvor? Kjøpmannsgata 33

Butikken har en stor møbelavdeling i 2. etasje, i tillegg til alt fra klær og pyntegjenstander til bøker. Her har de gardiner for både sommer og vinter, puter, pledd og tepper. I tillegg kan du finne malerier fra kjente og ukjente kunstnere, kopper og kar, antikviteter og småelektronikk.

NMS Gjenbruk

Hvor? Sommerveita 4, 7011

NMS Gjenbruk ligger like ved Torvet i Trondheim og selger både bøker, klær, møbler og pynt. Butikken tar imot større gjenstander som brukte møbler, bilder og malerier, kjøkkenutstyr og lamper med mye mer.

Gratisbutikken BrukOm

Hvor? Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal

BrukOm ligger vegg i vegg med mottaksstasjonen til Fretex på Heimdal. Der settes gjenstander ut, som folk kan ta med seg gratis hjem. Idéen til gratisbutikken kom fordi det som leveres på gjenvinningsstasjonen er fullt bruk­bare ting som fortjener å leve lenger. BrukOM tar imot alt som har potensial til å kunne brukes om igjen, og det trenger slett ikke være i tipp-topp stand. De har et lite verksted i mottaket der de reparerer både sykler og møbler.

Tordenskjold Armoury

Hvor? Fjordgata 32, 7011 Trondheim

Tordenskjold Armoury selger brukte møbler, kopper, glass og antikviteter. De holder i tillegg hittegods- og sykkelauksjoner.

Internettets bruktbutikker

Mandag ligger det rett i underkant av 800 annonser merket «gis bort» på Finn-torget i Trondheim. Her kan du finne alt fra sofa, TV-bord og pyntegjenstander som ofte ser så godt som nytt ut - helt gratis!

I tillegg ligger det ute over 10 000 annonser med ting og tang som selges - som regel for en rimelig penge.

Tise, Shpock og og Letgo er de yngre småsøsknene til Finn.no. Her kan du med noen sveip og klikk på mobilen eller datamaskinen finne mange brukte møbel- og interiørskatter. Du kan velge avstand mellom deg og selger, slik at du enkelt kan få opp treff som kan nås med en gåtur, på sykkel eller med bil.

